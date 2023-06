Güneyden basın özetleri (8.6.2023)

Haravgi gazetesinin ana haberi:

“Hükümetin danışmanlarla ilgili usulsüzlüklerine son – AKEL’in inisiyatifi ve halkın tepkisi üzerine hükümet apar topar yasa tasarısı hazırladı” başlıkları altında ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

Hükümet önceki hükümetten kendine miras kalan çerçeveyi kullandı

Hukuk Dairesi işe alımların hizmet satın alımı ile değil belirli süreli sözleşme üzerinden yapılmasıyla hemfikir olduğunu belirtti

AKEL’in yasa önerisinin hedefi entrika ve torpile son verilmesi ve şeffaflık sağlanması

*

Politis gazetesinin ana haberi:

““Sayın Başkanlar” da haksız zenginleşmeye karşı denetlenecek – Kurumlar Komisyonu yeni nerden buldun yasasında hiçbir istisna yapılmamasına karar verdi”

Devlet ve seçilmiş görevlilerin denetimini düzenleyen yeni mevzuata hâkimler, başsavcı ve başsavcı vekili de dâhil edilecek. Meclisin Kurumlar Komisyonu'nda dün "Sezar'ın eşinin dürüst olmasının yetmediğine, dürüst görünmesi gerektiğine de..." vurgu yapıldı.

“Haksız zenginleşmenin denetlenmesi konusunda, herhangi bir kişinin cezai soruşturmasını, hiş kimseye hesap vermeden durdurma yetkisine sahip olan hâkimlere ve Hukuk Dairesi başkanına istisna yapılmamalıdır” dendi ve “Bu yetkililer denetlenmelerine karşıysalar eğer, bunu açık bir şekilde söylesin, bunun muhakemesi halka aittir” şeklinde vurgulandı.

*

Alithia gazetesi İnsan Kaynakları Geliştirme Başkanlığında hüküm süren durumla ilgili dünkü ana haberine bugün de devam ediyor.

“AnAD’taki uyuşmazlık Bakanlar Kuruluna gidiyor – İlgili raporda sosyal ortakların temsil edilmesinde sorun olduğu tespiti yapılıyor”

Ön sayfada öne çıkan noktalar şöyle:

İnsan Kaynakları Geliştirme Başkanlığı “Yönetim Kurulu’nun bileşimi yasalarca belirleniyor. Raporun sonuçları şu anda hukuk danışmanımızla işbirliği çerçevesinde inceleniyor” açıklaması yaptı.

Uyuşmazlık Soruşturma Komisyonu Başkanı İliana Nikolau Alithia’ya “Son derece önemli bir meselenin söz konusu olduğunu” söyledi.

PEO Genel Sekreteri Sotirula Haralambus Alithia’ya “Uluslararası Çalışma Ofisinin sendikaların katılımını teşvik ettiğini” belirtti.

Kendisine soru yönelttiğimiz KEVE’den Marios Çakkis şimdilik herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı ve hukuk danışmanının araştırmasını bekleyeceğini dile getirdi.

*

Filelefteros gazetesi “Hükümet mikroskop altında – Filelefteros’un barometresi ve ilk 100 gün” başlıkları altında verdiği ana haberinde 23 gazeteci arasında yapılan Hükümetin icraatlarına yönelik değerlendirmeyi yayınlıyor.

Şöyle yazıyor:

Hükümetin ilk 100 gününün bugün tamamlanması vesilesiyle Filelefteros Hükümeti değerlendirme barometresinin ikincisini yayınlıyor. 23 gazeteci görevleri çerçevesinde her gün takip etmekte oldukları bakanlıktaki deneyim ve yaşadıkları içerisinden, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis dâhil Hükümetin her üyesini değerlendirdi ve not verdi. Cumhurbaşkanı, bakanlar ve müsteşarların ortalama not değerlendirmesi 10 üzerinden 6,14’te takıldı. Hükümete bağıran mesajlar gönderen son derece orta bir not.

*

Kıbrıs Rum gazetelerinin diğer haberlerinden bazıları… Haravgi’den Kıbrıs sorunuyla ilgili bir haberle başlayalım:

“Stewart’ın Hristodulidis’in Tatar’la yüz yüze görüşmesi için sarf ettiği çabaları sonuçsuz kaldı – BM GS Özel Temsilcisi Temmuz ayında New York’a hareket etmeden önce iki toplum lideriyle ayrı ayrı görüşecek”

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, bugüne kadarki, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar'ı yüz yüze bir görüşmede bir araya getirme çabaları, Kıbrıslı Türk liderin olumsuz yaklaşımı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Basında çıkan haberlere göre, Colin Stewart, Kayıp Şahıslar Komisyonu'nu ziyaretleri bağlamında iki lideri bir araya getirmek için - büyük olasılıkla - son bir çaba gösterecek.

Bununla birlikte, BM GS’nin Kıbrıs'taki temsilcisinin, Kıbrıs sorunundaki durum hakkında BM Güvenlik Konseyi'ne bilgi vermek üzere Temmuz ayında New York'a gitmeden önce iki liderle ayrı ayrı toplantılar yapması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Temmuz ayının başında, Kıbrıs'taki iyi niyet misyonu ve adadaki BM Barış Gücü UNFICYP hakkında Güvenlik Konseyi üyelerine, haklarında müzakere yapılabilmesi, son kararların alınması ve onaylandıktan sonra açıklanması üzere raporlarının taslaklarını bildirilmesi bekleniyor. Ancak, UNFICYP'in görev süresinin yenilenmesi için herhangi bir karar onaylanmayacak, zira süre yenileme artık yılda bir kez yapılıyor ve Güvenlik Konseyinin 30 Ocak 2023 tarihli kararına göre Barış Gücünün adadaki görev süresi 30 Ocak 2024'te sona eriyor.

Dün ilgili bir soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, “Türk liderle yarın da görüşmeye hazırım" dedi ve “Gerek sosyal bir buluşma gerekse de müzakereleri yeniden başlatma çabası kapsamında böyle bir görüşme doğrultusundaki arzumu kendisine de ilettim” şeklinde ekledi.

Alithia gazetesinin ön sayfasındaki ilgili bir haberde ise “Cumhurbaşkanı 23 Şubat’tan bu yana Tatar’ı bekliyor – Tatar’ı akşam yemeğine davet etti ama o zaman henüz ne kendisi görevi resmen devralmıştı ne de Türkiye’deki seçimler yapılmıştı” başlıkları altında veriyor.

Haberde “diplomatik kaynaklara göre Ersin Tatar Cumhurbaşkanı Hristodulidis’in davetini belli bir sebeple reddetmekle birlikte bilinen kabul edilemez görüşlerini öne sürmedi”. Aynı kaynaklar “Medya tarafından çeşitli açıklama ve bilgilerin yayınlanmasıyla olumsuz bir hava oluşturulması yerine, 23 Şubat’ta Kıbrıs Türk liderinin Cumhurbaşkanının akşam yemeği davetine verdiği cevapta ön koşul öne sürmemesi belki tarafımız için iyi bir fırsat olabilir ve sosyal buluşma konusunda ısrar etmeliyiz” şeklinde görüş belirtti.

Filelefteros’un ön sayfasında ise haber “Stewart çabalıyor ama Tatar her türlü görüşmeyi reddediyor – Stewart onları buluşturmak istedi ama Tatar duvarına çarptı” başlıklarıyla veriliyor.

*

Haravginin ön sayfasında öne çıkardığı bir diğer haber “Gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 16” başlığını taşıyor.

Habere göre işsiz nüfusun sayısı 33.394’e çıktı. Çalışanların 45.308’i ise part time çalışıyor. İstatistik Dairesinin açıkladığı verilere göre genel işsizlik oranı yüzde 6,8, gençler arasındaysa yüzde 16.

*

Ve Haravgi’den birkaç haber başlığı:

“Kıbrıslı Türk genç kadını darp etmekten tutuklanan kişiler bugün Mağusa Mahkemesinin karşısına çıkarılıyor”

*

“Öğretmenler Örgütü POED, yeni okul yılında okulların zamanında öğretmen alımı konusundaki endişelerini dile getirdi”

*

“Beklenen yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle çalışanların sağlık riskleri arttı – Çalışma Bakanlığı işverenlere ve çalışanlara yönelik önerilerde bulundu”

*

Konutların ilk 130 metre karelik alanı için yüzde 5 KDV yasası bugün Mecliste oylanıyor

*

Ve Filelefteros’tan bazı haberler:

“İki Kıbrıslı Rum yargılanacak ama ırkçılıktan değil – Kıbrıslı Türk hakkında da suç duyurusu yapılacak”

Genç Kıbrıslı Türk kadının darp edilmesi olayı Adaletin yolunu tuttu.

*

“Sığınma hakkı talep ediyordu ama polisleri dövdü – Türkiyeli sanık sandalyesinde”

Üç polisi darp eden 29 yaşındaki Türkiyeli’nin davası 12 Haziran’da.

*

“Baf’ta Beyrut Amerikan Üniversitesinin temelleri atıldı”

Beyrut Amerikan Üniversitesi’nin Baf’ta dün yapılan temel atma töreninde Cumhurbaşkanı Hristodulidis ülkenin akademik kalkınmaya verdiği öneme vurgu yaptı

Yeni Üniversite kampüsü eski “Harup değirmenleri” binalarının bulunduğu komplekste inşa ediliyor.

Açılış töreninde kendi kararıyla arsanın Baf Belediyesi’ne verilmesini sağlayan Nikos Anastasiadis de yer aldı.

*

Ve son olarak da Politis gazetesinin ön sayfasındaki bazı haberlere kısaca bir göz atalım:

“Cumhurbaşkanı ve bakan danışmanlarının yıllık ücretleri 25 bin ile 65 bin avro arasında”

Hükümetin danışmanlarla ilgili yasa tasarısında Cumhurbaşkanlığındaki ya da bir bakanın ofisindeki danışmanların en düşük yıllık ücreti 25 bin olarak belirlenmiş olsa da maaş danışmanın vasıflarına ve Cumhurbaşkanıyla bakanların elindeki kalemlere göre artırılabilir ve 65 bine kadar çıkabilir.

*

“Her köşe başında bir özel klinik – Yatırımcılardan başvuru yağmuru”

Yabancı yatırımcılar sağlık alanına iyiden iyiye daldı, önümüzdeki yıllarda hastabakıcı ve her alandan uzman doktora ihtiyaç olacak. Sadece 2022 yılında özel klinik ve hastane açmak isteyen 13 yabancı yatırımcı başvuruda bulundu.

*

“Milyonlarca avro vatandaşın sırtında – 1.851 yeni istihdam”

Mali Konsey dondurulmuş bin sekiz yüz elli bir devlet memurluğunun serbest bırakılması çabaları karşısında derin kaygılarını ifade etti. PASİDİ sendikası ve Ekonomi Bakanlığı ise olayı pozitif karşıladığını dile getirdi.