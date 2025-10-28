Gönendere Muhtarı’ndan bakanlık ve belediyeye “kamera” talebi

YENİDÜZEN - ÖZEL

Ölümle sonuçlanan trafik kazalarıyla bir kez daha gündeme gelen Ercan yonca kavşağı-İskele yolunun Gönendere köyü civarındaki bölümüne, iki yönlü hız tespit kamerası takılması isteniyor.

Gönendereliler, adı “ölüm yolu”na çıkan yolda meydana gelen kazalardan büyük üzüntü duyuyor ve çare arıyor.

Gönendere Muhtarı Mustafa Bostancıoğulları, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile köyün bağlı olduğu Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne birer yazı ileterek artan trafik karşısında yetersiz kalan yolda aşırı süratin ölümlü kazalara yol açtığına işaret ederek bu bölgeye hem gidiş hem dönüş yönünde hız tespit kamerası takılmasını talep etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Muhtar Bostancıoğulları, son bir ayda meydana gelen iki kazada üç kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak bundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Yetersiz kalan yolda bir de sürat yapıldığını, bu yüzden köyden özellikle sağa doğru çıkışların her geçen gün daha çok tehlikeli hale geldiğini anlatan Mustafa Bostancıoğulları, “Kamera en azından trafiği yavaşlatacak ve ölümlü kazalar olmayacak. Bu sadece köyümüzün bir sorunu değil, bu yolu kullanan herkesin sorunudur. Burada yaralanmayla sonuçlanan kazalar da oluyor ve halen yoğun bakımda tedavi gören bir yaralı var.” diye konuştu.

Muhtar Bostancıoğulları, kamera taleplerini bugün hem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na, hem de Geçitkale Serdarlı Belediyesi’ne bizzat eliyle ilettiğini ve yanıt beklediğini de vurguladığını söyledi.

Bu yolu kullanan herkesin can ve mal güvenliği için önlem alınmasını istediğini belirten Bostancıoğulları, sonuç alıncaya kadar mücadeleye devam edeceğini de vurguladı.

Gönendere Muhtarı’nın imzasını taşıyan yazıda şu ifadeler yer alıyor:

“Son günlerde Gönendere köyü çevresinde yaşanan trafik kazaları ve sebep oldukları üç can kaybı, bizleri bir kez daha ‘bu bölgede aşırı sürat yapan araçlara karşı nasıl bir tedbir alınır’ noktasına getirmiştir. ,

Zaten ülkede artan trafik, yolların yetersiz kalması, buna bağlı olarak bilinçsiz ve aşırı sürat neticesinde yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek için bence Gönendere köyüne iki yönden girişlerine takacağınız iki adet hız kamerasının kısmen çözüm olacağı kanısındayım.

Bu konudaki talebimizin dikkate alınmasını rica eder, saygılar sunarım.”

Ercan yonca kavşağı-İskele ana yolunun Gönendere civarında 12 Eylül Salı günü meydana gelen kazada sürücü Mwamba Salem Kitoka (E-23) ile yolcu Safi Divene MAVUBA (K-22) olay yerinde yaşamlarını yitirmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

25 Ekim’de yine Gönendere’deki kazada ise 41 yaşındaki Raşit Tekin hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2025’in ilk gününden bugüne kadar meydana gelen ve ölümle sonuçlanan 35 kazada 38 can kaybı oldu.