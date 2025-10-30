Girne’de maraton ve baklava festivali yapılacak

Girne Maratonu ve 14’üncü Uluslararası Baklava Festivali pazar günü Girne’de yapılacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde, Pasha Group ana sponsorluğunda bu yıl 6’ncısı düzenlenecek Pasha Group Girne Yarı Maratonu Girne Kordonboyu’nda olacak. Baklava Festivali de Girne Antik Liman’da yapılacak.

Koşular

3 kilometrelik halk koşusu, 10 kilometrelik koşu ve 21 kilometrelik yarı maraton kategorilerin olacağı Pasha Group Girne Yarı Maratonu, bu yıl itfaiyeye araç desteği için düzenlenecek.

Maraton kapsamında genel klasman ve yaş kategorilerine toplam 435 bin TL para ödülü verilecek.

3 kilometre halk koşusuna katılım için 200 TL ödenecek. Kayıtlar, Girne Belediyesi yeni hizmet binası, Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi, Doğanköy, Ozanköy, Beylerbeyi, Zeytinlik, Karaoğlaoğlu muhtarlıklarından ve gezici kayıt ekiplerinden, ayrıca yarış saatine kadar başlangıç noktasından yapılabilecek.

10 kilometre koşusunda kayıt için bin 250 TL, 21 kilometre koşu için kayıt bin 750 TL olacak. Kayıtlar Cuma güne kadar sadece online kabul edilecek.

Çocuk Koşusu

Bu yıl ilk kez yapılacak 1 kilometrelik Çocuk Koşusu (Kids Run) ise pazar günü saat 10.30’da başlayacak.

Başlangıcı, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi- Atatürk Anıtı önü olarak belirlenen 1 kilometrelik parkurda, 6-12 yaş arası çocuklar yarışacak. Katılımın ücretsiz olacağı çocuk koşusuna kayıtlar www.girnemaratonu.com adresinden yapılabilecek. Yarışmada, çocuklara yönelik oyun grupları, maskotlar ve sürpriz hediyeler de olacak.

Maratonla ilgili detaylı bilgi Girne Belediyesi sosyal medya sayfalarından takip edilebilecek. Yine kayıt ve ayrıntılı bilgi için 0533 871 29 29 numaralı telefona ulaşılabilecek.

Baklava Festivali

Öte yandan Girne Belediyesi ile Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) öncülüğünde düzenlenen 14. Uluslararası Baklava Festivali, pazar günü saat 11.00 - 17.00 arasında Girne Antik Liman’da yapılacak.

Etkinlik boyunca gösteriler, çeşitli ikramlar ve kültürel etkinlikler olacak.