Girne’de “Ata Tohumu ve Fide Dağıtım Günü” düzenleniyor

Girne Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Girne Gençlik Meclisi İnisiyatifi, “Ata Tohumu ve Fide Dağıtım Günü” düzenliyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, “Miras Büyüyor” temasıyla 30 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek etkinlikte, yerel tarım değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Zeytinlik Kent Evi’nde 14.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılacak etkinlik kapsamında, yazlık ata tohumları ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtılacak. Bunun yanı sıra çeşitli yazlık sebze ve meyvelere ait fideler de satışa sunulacak.

Toplumda yerel üretim bilincini artırmayı amaçlayan etkinlik, doğa dostu üretim anlayışını desteklerken, katılımcılara kendi üretimlerini yapma fırsatı da sunacak.

Etkinlikle ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0392 650 01 00 (dahili 1027) numaralı telefondan yetkililere ulaşabileceği kaydedilirken; geçmişte yetiştirilen ata tohumlarına sahip bireylerin, bu tohumları etkinlikte paylaşmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, etkinliğe katılmak isteyenlerin aşağıdaki linke tıklayarak konuma ulaşabileceklerine de yer verildi.