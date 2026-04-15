Girne’de "3'üncü Cengo 23 Nisan Çocuk Etkinliği" düzenlenecek

"3'üncü Cengo 23 Nisan Çocuk Etkinliği" 25 Nisan'da Girne'de yapılacak.

Girne Belediyesi öncülüğünde, Cengo Vakfı iş birliğinde, Akdeniz Spor Birliği katkılarıyla düzenlenecek etkinlik 25 Nisan Cumartesi günü 10.00 – 18.00 saatleri arasında Cengo Park – Püsküllü’de olacak.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, oyunlar, yüz boyama, atölye ve gösterilerin yapılacağı etkinlikte DJ sahne alacak, çocuklara ipek koza böceği dağıtılacak.

Çocukluk çağı kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ve adına vakıf kurulan Cengiz Eminoğlu, her yıl düzenlenen etkinliklerle anılıyor.