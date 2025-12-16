Girne – Lefkoşa yolu kısmi olarak kapatılacak

Girne Belediyesi, Ecevit Caddesi’nde gerçekleştirilecek yol çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhların belirli saatlerde trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre; Dr. Fazıl Küçük Bulvarı ile Dr. Rauf Raif Denktaş Meydanı arasındaki yolun güney – kuzey hattı, 16 Aralık Salı günü saat 19.00’dan 17 Aralık Çarşamba sabahı 06.00’ya kadar trafiğe kapalı olacak.

Aynı tarihlerde, Rauf Raif Denktaş Meydanı ile Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasındaki yolun kuzey – güney hattı ise 21.00 – 06.00 saatleri arasında araç geçişine kapatılacak.