"Girne Dr. Akçiçek Hastanesi alarm veriyor!"

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Asbaşkanı Ali Bolat, Girne Akçiçek Hastanesi binasının alarm verdiğini söyledi, acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

Sosyal medyadan binanın çatlak kolonlarını paylaşan Bolat, açıklamasında Yeni Girne Hastanesi'nin bir an önce bitmesi gerektiğini de ifade etti.

Açıklama şöyle:

"Son günlerde Kıbrıs’ta art arda yaşanan depremler, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nin durumunu yeniden gündeme getirdi. Binanın kolon ve duvarlarındaki derin çatlaklar artık sadece estetik bir sorun değil, ciddi bir güvenlik tehdidi haline gelmiştir.

Her gün yüzlerce hasta, sağlık çalışanı ve vatandaş bu binada hayatını riske atıyor. Olası bir depremde yaşanacak can kayıplarının sorumluluğu kimde olacak? Bu tabloyu gören herkesin aklındaki soru aynı: “Bu bina nasıl hâlâ hizmette?”

Yıllardır “yakında bitecek” denilerek oyalanan Yeni Girne Hastanesi projesi bir an önce tamamlanmalıdır. Girne halkı artık söz değil, sağlam bir hastane binası görmek istiyor.

Buradan Sağlık Bakanlığı’na ve yetkililere açık çağrımızdır:

Bu ihmalin bedelini kimse canıyla ödememelidir. Depremlerin sık yaşandığı bir bölgede, sağlık hizmeti sunulan bir binanın bu halde olması kabul edilemez. Acil önlem alınmalı, bina derhal uzman denetiminden geçirilmeli ve Yeni Girne Hastanesi’nin yapımı ivedilikle tamamlanmalıdır.

Sağlıkta sorumluluk ertelenemez; çünkü her gecikme, bir hayat demektir."