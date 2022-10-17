“Gençler bölgeden gidiyor… Eskiden Lefkoşa’ya göç vardı, şimdi yurt dışına…”

Esnafa göre; ekonomik kriz her geçen gün etkisini daha da arttırıyor: “İnsanlarımızın alım gücü düştü, öğrencilerin de bizlere pek fazla katkısı yok. Ne yazık ki hem bölgemizde, hem Kıbrıs’ın kuzeyinde bir gelecek yok... Gençler eskiden Lefkoşa’ya göç ediyordu, şimdi Londra’ya göç ediyor”

Uğur Akan: “Yıllardır yatırım olmadığı için gençler hep başka bölgelere göç etti. Hem devlet, hem de iş insanlarının bu bölgeye artık yatırım yapması lazım”

Hilmi Portakalcıoğlu: “Öğrenciler çarşı (Güzelyurt) içine geliyor gelmesine ancak gelmek için baştan sona yürümek zorunda… Onlar da haklı olarak bir gelecek, iki gelecek, sonra vazgeçecek”

İzzet Esenyel: “Şu anda herkes elinde olanı idare etmeye çalışıyor çünkü ciddi anlamda bir hayat pahalılığı var ve pek fazla harcama yapacak lüksü yok”

Pervin Erarslan: “Bugünlerde bölgemize nüfus olarak öğrenci gelişi olduğunu söyleyebiliriz ancak bu bizim satışlarımızı etkilemedi. Çünkü gelen öğrenciler de geldiği yerde ekonomik kriz içerisinde yaşıyor”

Caner Zaimaga: “Müşterimiz geliyor evet, gelmiyor değil ama sadece fiyat sorup çıkıyorlar”

Bengi Oral: “Öğrenciler bölgeye gelmeye başladı esnafa katkısı var ancak yeterli seviyede değil. Şu anda yabancı uyruklu öğrencilere daha fazla satış yapıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Güzelyurt ve Lefke Bölgesi esnafı, bölgeye yatırım yapılmadığı için göçün arttığını, buna bağlı nüfusun azalmasının da tüm ekonomik olumsuzların yanı sıra kendilerini daha da olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Güzelyurt ve Lefke bölgesi esnafı çok zor günlerden geçildiğinin altını çizerek, bazı günlerde satış yapmadan bile dükkânlarını kapattıklarını söyledi.

Eğitim için yurt dışından gelen öğrencilerin her iki bölgeye de nüfus anlamında bir canlılık kazandırdığını aktaran esnaf, yurt dışından gelen öğrencilerin bölge esnafına ise çok büyük bir katkısı olmadığını dile getirdi.

Güzelyurt bölgesi esnafı çarşı içine ulaşımın olmadığından yakındı, “Öğrenciler çarşı içine geliyor gelmesine ancak gelmek için baştan sona yürümek zorunda… Onlar da haklı olarak bir gelecek, iki gelecek sonra vazgeçecek” dedi.

Lefke bölgesi esnafı ise daha çok yabancı uyruklu öğrencilere satış yaptıklarına dikkat çekti, Türkiye’den gelen öğrencilerin Türkiye’de de ekonomik kriz yaşadığından dolayı pek fazla satın alma lükslerinin olmadığını belirtti.

Güzelyurt ve Lefke esnafı ne dedi?

Uğur Akan: “Öğrencilerin çarşıdaki esnafa bir katkısı yok”

“Ülkede yaşanan ekonomik kriz her alanda kendini gösteriyor. Akaryakıt ve elektrik fiyatları gerek üreticiyi, gerekse esnafı bitirdi. Son dönemde öğrenci bölgeye geldi ancak öğrencilerin çarşıdaki esnafa bir katkısı yok. Bizim müşterilerimiz tamamen yerli halktan oluşuyor. Öğrenciler ulaşım sorunu da yaşıyor. Güzelyurt’un bir ucundan diğer ucuna yürümek zorunda kalacağı için pek tercih etmiyor. Bir taraftan da yıllardır yatırım olmadığı için gençler hep başka bölgelere göç etti. Hem devlet, hem de iş insanlarının bu bölgeye artık yatırım yapması lazım. Geleceğimiz olan gençliği burada tutmak zorundayız.”

Hilmi Portakalcıoğlu: “Gençlerimiz eskiden Lefkoşa’ya göç ediyordu, şimdi Londra’ya göç ediyor”

“Ülkede inanılmaz derecede bir pahalılık var ve bu pahalılık günden güne artıyor. Gün olur dükkânı açıp, satış yapmadan kapatıyoruz. Öğrenciler Güzelyurt’a geliyor, nüfus anlamında bir canlılık oluyor ama benim müşterilerim hep yerli insanlardan oluşuyor. Yani, gelen öğrencilerin benim dükkânıma bir katkısı yok ne yazık ki. Öğrenciler çarşı içine geliyor gelmesine ancak gelmek için baştan sona yürümek zorunda… Onlar da haklı olarak bir gelecek, iki gelecek sonra vazgeçecek. Başka bölgelerde olduğu gibi belli bir saatten sonra çarşı içi araçlara kapansa ve sadece gezi treniyle ulaşım olsa daha fazla öğrenci gelecek ve buradan harcama yapabilecek. Gençlerimiz eskiden Lefkoşa’ya göç ediyordu, şimdi Londra’ya göç ediyor. Gelecek denen bir şey kalmadı.”

İzzet Esenyel: “Şu anda herkes elinde olanı idare etmeye çalışıyor”

“Ülkede yaşanan ekonomik kriz hat safhaya kadar ulaştı. Ben 15 yıllık esnafım ilk defa bu kadar kötü bir 2 yıl geçirdim. Temmuz’da çok kötüydü, Ağustos’ta biraz daha iyi oldu. Şuan da öğrenci geldi biraz hareketlenme var ancak yeterli değil. Herkes bir ekonomik buhranın içine düştü ve yaşanan bu ekonomik krizde dükkânını kapatan çok esnaf arkadaşımız oldu. Öğrenci her zaman için katma bir değerdir. Öğrenci gelişi az da olsa esnafa yansıdı ama eskisi gibi değil. Ben bir bilgisayarcıyım. Eskiden gelen öğrenciler bilgisayar dahi alıyordu, şimdi sadece aksesuar alabiliyor ona da ihtiyacı olursa. Şu anda herkes elinde olanı idare etmeye çalışıyor çünkü ciddi anlamda bir hayat pahalılığı var ve pek fazla harcama yapacak lüksü yok. Çok zor bir dönemden geçiyoruz.”

Pervin Erarslan: “Hem ürün getirmekte, hem de satmakta zorlanıyoruz”

“Şu anda bir ürünü hem zor getiriyoruz, hem de zor satıyoruz. İnsanlarımızın alım gücü iyice düştü ve artık eskisi gibi gelip alışveriş yapamıyor. Fiyatlar yükseldiğinden dolayı da bizler sattığımızın yerine koymakta zorlanıyoruz. Bu sadece tekstil sektöründe değil, her sektörde böyle. Bugünlerde bölgemize nüfus olarak öğrenci gelişi olduğunu söyleyebiliriz ancak bu bizim satışlarımızı etkilemedi. Çünkü gelen öğrenciler de geldiği yerde ekonomik kriz içerisinde yaşıyor. Öğrencilere yaptığımız satışlara bakacak olursak, daha çok yabancı uyruklu öğrencilere satış yaptığımızı söyleyebiliriz. Şu anda yaptığımız tek şey sadece günü kurtarmak. Geleceğimizi göremiyoruz bu bizi yıpratıyor.”

Caner Zaimaga: “Müşteri geliyor ama sadece fiyat sorup çıkıyorlar”

“Bugünlerde yaşadığımız en büyük sorun hayat pahalılığıdır. Satışların düşmesinin yanı sıra bir de sattığımızın yerine ürün alamıyoruz. İnsanlarda alım gücü denen bir şey kalmadı ve bunu günden güne daha da fazla hissediyoruz. Nüfus anlamında öğrencilerin geldiği doğrudur ancak bu öğrencilerin bölge esnafına bir katkısı yok. Çünkü öğrencilerin büyük bir bölümü Türkiye’nin çeşitli yerlerinden geliyor ve Türkiye’de de ciddi bir ekonomik kriz yaşandığı için gelen öğrencilerin burada pek fazla harcama yapma lüksleri yok. Müşterimiz geliyor evet, gelmiyor değil ama sadece fiyat sorup çıkıyorlar. Maalesef artık bu ülkede bir gelecek yok. Bu sorunlar yılların sorunlarıdır. Ülkede biz çözüm olmadığı sürece bu sorunlar devam edecek.”

Bengi Oral: “Öğrencilerin katkısı şu an için yeterli değil”

“Eskiye göre satışlarımızda bayağı bir düşüş var. Öğrenciler bölgeye gelmeye başladı esnafa katkısı var ancak yeterli seviyede değil. Şu anda yabancı uyruklu öğrencilere daha fazla satış yapıyoruz. Ekonomik açıdan öğrenciler de bir sıkıntı var, harcama yapmak istemiyorlar ancak benim ilerisi için bir ümidim var. Ülke ekonomisi çok kötü… Ürün alırken de, ürün satarken de zorlanıyoruz. İnsanlarımız daha önce gelip birçok ürün alıyordu ancak şu anda kısıtlı gitmek zorunda.”