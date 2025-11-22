Genç kızın kimlik dramı: “TC vatandaşlığı veriliyor, ardından KKTC vatandaşlığı da verilecek”

‘Vatansız’ gencin kimlik mücadelesi, konunun medyaya yansımasının ardından, 20 yıllık ‘gecikmeyle’ sona eriyor.

2005 yılında Girne’de doğan ancak ailesinin özel durumu nedeniyle ne KKTC ne de TC yurttaşlığı alan genç kız, 18 yaşına girmesinin ardından “Kıbrıs’ın kuzeyinde kaçak yaşam sürdüğü” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Olayın medyaya yansımasının ardından harekete geçen UBP – YDP – DP Hükümeti, an itibariyle tutuklu şekilde yargılanan genç kızın önce TC ardından da KKTC yurttaşlığı alması adına girişimlerin başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz tarafından yapılan açıklamaya göre TC Elçiliği, genç kızın Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlığı alması yönünde prosedür başlattı.

İçişleri Bakanı, genç kızın TC vatandaşlığına alınmasının ardından KKTC vatandaşlığına da alınacağını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde ülkemizde gündem olan ve halkımız tarafından büyük duyarlılık gösterilen genç kızımız durumu hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede konu ile ilgili gerek kızımızın avukatı gerek ailesi gerekse de devlet kurumları sorunun çözümü konusunda ilk günden çalışmalar yapmaktadırlar.

Maalesef kızımızdan kaynaklanmayan ancak ülkemizde yaşamın şartları arasında olan ve bulunması zorunlu evrakların olmaması, ülkemiz yasalarına göre eksiklik ve çıkarılması zaruri belgelerdir. Herkesin bildiği gibi tıpkı kendi vatandaşlarımızın vatandaşlık gereği bulundurması gerekli evrakları ülkemizde yaşayan herkesin yasalar gereği bulundurması gereklidir. Dünyadaki bütün ülkelerin kendi yasalarına göre başta kendi vatandaşları olmak üzere ülkelerinde yaşayanlarında yaşamını düzenleyen yasalar vardır ve ülke kurumları bu yasaları uygulamakla mükelleftir.

Kızımızın KKTC’de doğmuş olması 18 yaşına kadar ülkede kalması şu an uyguladığımız 18 yaş grubu vatandaşlık kriterlerini karşılamakta (kızımızın içinde bulunduğu özel durumu nedeniyle deportu söz konusu değildir) ve vatandaşlığa müracaat hakkı vermektedir tıpkı halen yaptığımız ve evraklarını sunan ve bu çerçevede Bakanlar Kurulu kararı ile vatandaş yaptığımız onlarca genç gibi.

Bu konuda tüm taraflarca toplumsal mutabakat vardır.

Ancak aranan şart kişilerin evrakları ile başvurmasıdır.

Fakat kızımız doğduğunda Anne ve babasının TC vatandaşı olması doğuştan kendisini TC vatandaşlığı alma hakkı vermektedir tıpkı KKTC vatandaşlarından doğan çocuklarımızın doğuştan KKTC vatandaşlık haklarının olması gibi.

Gelinen son aşamada kızımızın aileden kaynaklı TC kimliğinin olmaması KKTC vatandaşlığına müracaat şansı vermemektedir.

Bu çerçevede Türkiye Büyükelçiliğimiz devreye girerek TC vatandaşlığına müracaatı konusunda hem kızımızla hem ailesi hem avukatı ile yapılan görüşmelerde bugün sabah itibarı ile TC Gazimağusa başkonsolosluğu kızımızdan müracaat başvurusunu almış olup işlemlerin başlamasını sağlamıştır.

Süreçin devamı ve sonlandırılması ile ilgili yapılması gerekenler yasalar çerçevesinde yapılacaktır.

Gerekli evrakların tedarikine müteakip kızımızın Bakanlar Kurulu kararı ile KKTC vatandaşı olması ile ilgili gerekenler yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”