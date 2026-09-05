Gemi faciasının 7'nci günü

Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının yedinci gününde arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aramalar sonucunda şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan 16 kişiye ulaşılmak için yoğun çaba sarf ediliyor.

TCG Işın TCG Alemdar gemileri incelemelerini sürdürürken, aileler de Girne Limanı önünde beklemeye devam ediyor.

30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında 267 kişiden 239'u sağ kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de deniz içerisinde aranıyor.