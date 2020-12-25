"Geldiği gün, yargılama başlar…"

Ayşe GÜLER

Dokunulmazlığı kaldırılsa da istifa talebi UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti tarafından reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün ceza davasına yönelik süreç işliyor.

Başsavcı Sarper Altıncık, Özgürgün’ün ülkeye gelmesi halinde “her sanığa uygulanan” prosedürün uygulanacağını açıkladı, “Adaya geldiği gün yargılanma başlar” dedi.

Altıncık, Özgürgün’ün mahkemeye getirilmesi için polisin bir icraatının olacağını, sonrasında sürecin mahkemede tarafından yürütüleceğini belirtti.

Süreçle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Altıncık, Özgürgün’ün adaya gelişinin uzaması halinde hakkındaki ceza davalarının zaman aşımına uğramayacağını da aktardı.

Altıncık, Özgürgün aleyhinde Mal Beyanı Yasası kapsamında “haksız mal edinme” ile “gerçeğe aykırı mal edinme” dosyalanan suçların Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek suçlar değil, seri usulde yargılanacak cezalar olduğuna yönelik bilgi de verdi.

Bu tip suçlarla ilgili 5 yıla kadar hapislik ve 20 bin TL para cezası öngörüldüğünü ifade eden Altıncık, “Bu mahkemenin takdiridir, Yetki mahkemenindir. Cezalarda alt sınır, üst sınır yoktur” şeklinde konuştu.

“Takipsizlik dosyalanabilir, ancak…”

Özgürgün’ün adadan ayrıldığı gün olan 20 Kasım 2019’dan bu yana 13 ay geçtiğini söyleyen Altıncık, “Duyumlar var kurultayda, sonrasında gelecek şeklinde… Bekliyoruz, gelsin, tebliğ yapılsın. Gelmezse, hakkında takipsizlik dosyalanması halinde adaya geldiğinde dava ilerletilir” diyerek, “ Çok uzun süre adaya gelmezse, davalar askıda kalırsa takipsizlik dosyalayarak, davayı geri çekmek zorunda kalabiliriz. Mahkemenin gündeminden alırız. Ancak, Özgürgün’ün adaya geldiği gün yargılanma başlar” dedi.

“Tutuklama kararı yok”

Öte yandan Altıncık, Özgürgün hakkında tutuklanma kararı olmadığını da söyledi, “Eğer suç unsuru oluşturulmasıyla ilgili durum haricinde, bir şahsın tutuklanması için hakkında mahkeme kararı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Özgürgün’ün tutuklanıp, tutuklanmayacağına mahkemenin karar vereceğine değinen Altıncık, “Tutuklayan biz değiliz. Varsa bir tutuklama emri buna mahkeme karar verir. Orada teminat maksatları bakımından prosedür neyse, bizim tarafımızdan gerekli müracaat yapılır. Gerisi mahkemenin işi” şeklinde konuştu.

“Dava mahkemenin gündeminde”

Altıncık, Özgürgün aleyhinde Meclis Başkanlığı’nın yazdığı yazı üzerine, Mal Bildiriminde Bulunma Yasası kapsamında soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Özgürgün hakkında 20 Kasım 2019’da 3 ayrı dava dosyalandığını belirten Altıncık, o dönemde yurt dışında olması nedeniyle davaların tebliğ edilemediğini ancak konunun mahkemenin gündeminde olduğunu da sözlerine ekledi.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılık, Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’e yaptığı mal bildiriminde gerçeğe ayrılık tespit etmişti.

Bu konuda 43 davayı içeren bir rapor hazırlayan Başsavcılık, dosyayı Meclis’e göndermişti.

Yaşanan gelişmenin ardından Özgürgün ile ilgili özel komite oluşturup, Meclis’e dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik rapor sunmuştu.

Rapor Meclis’te görüşülmüş, 41 kabul, 2 ret oyu ile Özgürgün’ün dokunulmazlığı 7 Ekim 2019’da kalkmıştı. 7 vekil oylamaya katılmamıştı.

Demokrat Parti ve Özgürgün, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin kararın durdurulmasına yönelik Meclis’e dava açmıştı.

Dava süresiz ertelenmişti.

Özgürgün, 11 Ağustos 2020 tarihinde vekillikten istifa etmiş, bu talep 20 Aralık 2020’de Meclis’e görüşülerek, reddedilmişti.