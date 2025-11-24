Gazeteci Pınar Barut ve ailesine ölüm tehdidi

Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde giderek tırmanan ve farklı alanlara yayılan ölüm tehditlerine bir yenisi daha eklendi. Özür Gazete Genel Yayın Yönetmeni Pınar Barut ile ailesi, kimliği belirsiz kişiler tarafından ağır ifadelerle ölümle tehdit edildi.

Barut’a gönderilen mesajlarda, kendisinin “yakılacağı”, eşine ve aile üyelerine “Filistinli ailelerin yaşadığı acının yaşatılacağı” ifade edildi. Mesajlarda ayrıca, “kelle başı birer milyon dolar cezanız var” denilerek para talep edildiği belirtildi.

Olay, Özgür Gazete tarafından manşetten duyurulurken, yalnızca bir gazeteciyi değil, “tüm ülkenin tehdit altında olduğu” vurgulandı.

Tehdit içerikli mesajların, polisin “huzur operasyonu” yürüttüğü gece gönderilmiş olması da dikkat çekti.