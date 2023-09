“Fiyat düşük, ürünler ambarda çürümeye başladı”

► YENİDÜZEN’e dert yanan üreticiler, “Tedirginiz, ne fiyat var ne de alım, mağdur olduk” değerlendirmesinde bulundu.

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Harupta (harnup) yeni sezona girildi ancak Karma Hayvan Yemi, Harup Ürünleri ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (Binboğa) tarafından henüz fiyat açıklanmadı.

Fiyatla ilgili bilinmezlik sürerken, Kaymakamlıkların belirlediği tarihlerde hasada başlayan üreticiler, ağaçtan ürününü aldı ancak, topladığı harubu henüz satamadı.

Ürünlerini torbalar halinde ambarında bekleten üreticiler, Eylül ayının sonlarına gelmemize rağmen fiyatın halen belli olmamasına isyan etti.

Tatlısu bölgesindeki harup (harnup) üreticileri YENİDÜZEN’e dert yandı, bir an önce fiyatın üreticileri tatmin edecek şekilde belirlenmesini istedi.

Binboğa’nın piyasayı araştırmadığını savunan Tatlısu harup üreticileri, “Tüm dertleri ürünümüzü ucuza almaktır. Binboğa üreticinin sırtına kene gibi yapıştı” yorumunu yaptı.

Üreticiler, fiyat belirsizliği, ürünlerin ambarda beklemesi nedeniyle ada genelinde toplanan ürünlerin yüzde 11’inin bozulduğunu anlattı.

Uzun yıllardır bu sektörde üretim yaptıklarını dile getiren üreticiler, ilk kez böyle bir belirsizlikle karşı karşıya kaldıklarını da sözlerine ekledi.

HARUP ÜRETİCİLERİ NE DEDİ?

Alpay Orhan: “Binboğa, yıllardır üreticinin sırtına kene gibi yapıştı”

“Ben köylüyüm, üretiyorum. Benim işim sadece üretmektir. Önce devlet üretim yapan kişinin kim olduğunu ortaya koymalı… Binboğa, yıllardır üreticinin sırtına kene gibi yapıştı ve üreticinin elindeki ürünü ‘Nasıl ucuza alırım’ mantığıyla hareket ediyor. Hasat dönemi biteli yaklaşık bir aylık bir süre geçti ancak topladığımız ürün çuvallarda bekliyor. Şu anda bekleyen harup yaklaşık 300 tondur. Şu ana kadar toplanan ürünlerde ada geneli yüzde 11 fire verdi. Bugün üretici mağdur oldu. Üretici üretip işini yapacak, onlar da üreticiyi koruyacak. Gerekli pazarın bulup bulunmaması beni ilgilendirmiyor. Benim işim üretmektir. O onların işidir. Geçen yılki üründe zarar edildiyse, bu kayıp bu yılki üründen mi çıkarılacak? Biz artık beklemekten usandık ve tedirginiz. Bir an önce fiyat belirlenmelidir.”

Mustafa Yıldız: “Tüm dertleri ürünümüzü ucuza almaktır”

“Eğer bu harup, bir an önce satılmazsa üretici üretmekten vazgeçer. Bizim bölgemiz çiftçilik ve hayvancılığın yapıldığı bir bölge. Bu da değerlendirilmezse, bu insanlar çok zor durumda kalır. Bunu her zaman söylüyoruz ancak her zaman da mağdur oluyoruz. Tarih belirlendi, tarlaya girip ürünü topladık ancak topladığımız 4-5 ton ürün torbanın içinde küflenmeye doğru gidiyor. Tüm dertleri ürünümüzü ucuza almaktır. Sezonun genelini bırakalım, Ağustos ayında 50 derece sıcakta dikenlerin içinde toplanıyor bu ürün… Hiçbir şeyi düşünmüyorlarsa en azından bunu düşünsünler ve üreticinin yanında olsunlar.”

Ali Çil: “Yapılanlar, üreticinin elinden ucuz ürün almak için yapılan bir operasyondur”

“Bu yılki sıkıntımız ürünün elimizde kalmış olmasıdır. Çünkü Eylül ayının sonuna yaklaştık ancak henüz belirlenen bir fiyat yok. Gelinen aşamada kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Yapılanlar, üreticinin elinden ucuz ürün almak için yapılan bir operasyondur. Bizim fiyat olarak beklentimiz, kilo başına 25- 30 TL’dir. Ürünümüzü satın alanlar başka piyasayı da araştırmalı. Hedef tek nokta olduğu için üretici mağdur ediliyor. Binboğa’nın en büyük yanlışı piyasayı araştırmamasıdır. Oturarak bu iş olmaz.”

Özcan Bozkoyun: “Yapılmaya çalışılan şey üreticinin ürününü ucuza alabilmek”

“Binboğa piyasa araştırması yapmıyor. Yapılmaya çalışılan şey üreticinin ürününü ucuza alabilmektir. Binboğa üreticinin sırtına kene gibi yapışmış durumdadır. Bölgede zaten inanılmaz bir yapılaşma var ve bu yüzden harup üretimi tehlikede, bu da işin tuzu biberi olacak ve harup üretimi tamamen bitecek. Topladığımız ürün ilaçlandığı sürece 2 yıl da kalsa bozulmaz ama bir harcama da bunun için niye yapılsın? 30 yıldır bu işi yapıyorum. Daha kötüsünü görmemiştim. Evet, geçtiğimiz yıllarda da ürünün ucuza alındığı olmuştu, ancak en azından belli bir yol haritası vardı ve fiyat belliydi. Şu anda Eylül ayının sonuna yaklaşmış olmamıza rağmen fiyat belli değil.”

Mutlu Şeker: “Üretici tedirgin, bir an önce fiyat belirlenmeli”

“Fiyatın henüz belirlenememesi üreticiyi korkutuyor. Bu yıl, geçen yıla göre rekolte biraz daha iyi. Bunun sebebi ağacın bir yıl daha fazla verim verip, diğer yıl daha az verim vermesinden dolayıdır.

Tarih belirlendi ve yaklaşık 1 ay önce bir hevesle tarlaya gidip ürünü topladık ancak henüz bir fiyat belirlenemedi. Tarım Bakanlığı ile bu konuda görüşüldü ama ne yazık ki somut bir adım yok. Ortada ne bir fiyat var, ne de bir alım. Üretici tedirgin bir an önce bu konuda bir adım atılmasını bekliyor.”