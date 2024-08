Festival Filistin mücadelesine dayanışma ile başladı

Murat OBENLER

Limasol Uluslararası Belgesel Festivali(LIDF) 19. kez Limasol’da Medieval Kalesi karşısındaki Lanitis Carob Mill içinde yer alan Ceronia Hall’da Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham ve Rachel Szor’ın ortak yönettikleri Filistin-Norveç filmi “No Other Land” ile başladı.



Filistin için LIDF-PIFF dayanışması

Filistin toprakları üzerinde İsrail tarafından aylardır sürdürülen işgal ve sivillere yönelik insan hakları ihlalleri karşısında Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren 19.LIDF yönetimi 1. Filistinli Bağımsız Filmler Festivali, Limasol ile işbirliği içinde 2024 Berlinale Belgesel Ödülü ve Panorama Seyirci Ödülünü de kazanan “No Other Land” adlı Filistin-Norveç filmi ile festivalin açışını yaptı.



Abuzoulouf: “Sinema bir gösterimden fazlasıdır. İsrail tarafından devam eden işgal süreci ve katliamları bir kez daha kınıyoruz”

Festivalin Sanat Yönetmeni Yıangos Hadjıyıannıs’ın açılış sunumunun ardından 1.PIFF, Limasol programı küratörü görsel sanatçı Jafra Abuzoulouf’un film gösterimi öncesindeki duygusal konuşması salondan da büyük destek görürken Abuzoulouf,İsrail tarafından aralıksız olarak devam eden işgal süreci ve katliamları bir kez daha kınadı. Sanat ve kültür alanlarının Filistin sorununun yanı sıra Filistinlilerin yaşamını, kültürlerini ve alışkanlıklarını da öne çıkarma potansiyeline sahip olduğuna inanan Abuzoulouf sinemanın bir gösterimden fazlası olduğuna dikkat çekti ve Filistin halkının haklı mücadelesini Kıbrıstaki 'Filistin için Birleşin' toplumsal hareketinin etkinliklerinden biri olarak düzenledikleri 1.PIFF programı sonrasında farklı işbirlikleri ile bu dayanışmayı en geniş platformda sürdürdüklerini, LIDF ile de bu anlamda bir dayanışma içinde festivalin açılış filmi gösterimini planladıklarını söyledi ve festival yönetimine teşekkür etti.

Filistinli aktivist Basel Adra, yarım on yıl boyunca, kendi mücadelesine katılmak isteyen İsrailli bir gazeteciyle beklenmedik bir ittifak kurarken, yaşadığı Masafer Yatta topluluğunun İsrail işgali tarafından yok edilmesini filme alıyor.

Gösterim sonrasında ise Spivak’ın görşel artist Orestis Telemachou ile işbirliği içinde sunduğu Fine Quality Day adlı müzik gösterisi yer aldı. Brave New Culture tarafından organize edilen festival Kıbrıs Kültür Bakanlığı Yardımcılığı Çağdaş Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından fonlanarak destekleniyor. Ayrıca LIDF, Evagoras and Cathleen Lanitis Foundation tarafından da destekleniyor. Orijinal dillerinde ve İngilizce-Yunanca altyazı ile gösterilecek filmler 18 yaş üzeri kişilerin katılımına uygun olacak.

