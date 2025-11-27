Feriha Altıok’tan yeni şiir kitabı…

Feriha Altıok’un 10. Şiir kitabı “Sükût Zamanları” Işık Kitabevi tarafından yayımlandı.

Işık Kitabevi’nden verilen bilgiye göre, şairin son dönem yazdığı şiirleri içeren kitabın arka kapak yazısında Ümit İnatçı’nın şu sözleri yer alıyor:

“Sessizliğe çekilen zihnin suskun hali bir başka çilenin adıdır. Yalnızlık bir arada kalmışlıktır, kimsesizlik değil. Kendine dönmek ve dışarıda kalmak arasında oluşan ruhsal eşik zaman zaman hüznün gölgesinde kalsa da bir canlanmanın yeminine dönüşür şiir – şiirinin yarım kalmasını istemez Feriha Altıok… Zihninin dirimselliği ve bedeninin bitkin halleri sürekli bir yer değişmece halindeyken, bu çilenin bir tanıklığı olarak sözde ve seste beden bulan şiir onun refakatçisine dönüşür… Sükût zamanlarının çilesindendir, sürekli bir sonbahar halidir onun şiiri; bir yakınmanın ve melankolinin mırıldanma hali gibi görünse de bir direniş yorgunluğunun serzenişidir bu… “

Işık Kitabevi’nde satışa sunulan "Sükût Zamanları" adlı kitap için şairin de katılacağı tanıtım etkinliğinin tarihinin daha sonra duyurulacağı açıklandı.