Fazıl Say, “Piyano Başında 50 Yıl” konseri Bellapais Manastırı’nda

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, 23. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında “Piyano Başında 50 Yıl” konseriyle müzikseverlerle buluşuyor.

Konser, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.30’da, Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Fazıl Say, bu özel konserinde hem yeni bestelerini hem de uzun yıllardır beğeni toplayan solo piyano eserlerinden oluşan repertuvarı seslendirecek.

Müzik tutkunları için unutulmaz bir deneyim vadeden konser, Fazıl Say'ın sanat hayatındaki kilometre taşlarını da yansıtan bir seçkiyle sahneye taşıyacak.

Festival, 16 Kasım’da yine Bellapais Manastırı’nda sahne alacak dünyaca ünlü Rus piyanist Alexei Volodin’in vereceği piyano resitali ile sona erecek.

Konsere giriş biletleri online olarak GişeKıbrıs.com adresinden temin edilebiliyor.