Eylem Planı’nda irade, demokrasi, kimlik var mı?

Yeni bir “Mali Protokol” imzalandı.

Para anons edildi.

İçeriği bilmiyoruz!



* * *



“Para veriyoruz, sevininiz” diyorlar.

Öyle.

Seviniyoruz (!)

Siyaset bu temelden ilerliyor.

“Hükümet” bu nedenle atanıyor zaten!

“Gel, al, dağıt, gerisine karışma…”



* * *



“2021 yılı Eylem Planı” diyor, bilmiyoruz.

Birkaç milletvekiline soruyorum.

‘İktidar’dan…

‘Muhalefet’ten…

Bilmiyorlar!

Elbette açıklanacaktır.

Önceden bilmemiz, tartışmamız, anlamamız gerekmiyor demek ki…



* * *



Çok merak ediyorum, bu kez neleri yitiriyoruz acaba?

Hangi kurumların yönetimini veriyor, hangi organizasyonlarda tam yetkiyi denizin ötesine devrediyor, irademizin ne kadarını daha yitiriyoruz!



* * *



En son protokolde şapkadan ‘ARMA’ modeli çıkmıştı örneğin!

Tüm projeler TC KEİ ofisine sunuluyor, orası uygun görürse iş ilerliyordu.

TC KEİ, TC Teknik Heyeti’ne aktarıyor, o heyet TC Kıbrıs İşleri Koordinatörü’ne bilgi veriyor, oradan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na gidiyor, projeler öyle onaylanıyordu.

“Uygunluk, Ölçme, Değerlendirme” tümü TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın uhdesine bırakılmıştı.

“Stratejik planlama, programlamanın koordinasyonu, uygulamanın izlenmesi, mali işbirliğinin değerlendirilmesi T.C. Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü uhdesindedir” diyordu.



* * *



“İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” imzalandı yine…

En son eylem planında 'E-Devlet' vardı, 'İstatistik Kurumu'nun teknik kapasitesinin gelişmesi vardı, 'Kooperatif Bankası' yapılandırılması vardı, limanların master planı vardı, Turizm Stratejik Planı vardı, her bakanlığa Proje Uygulama Takip Komisyonları vardı.

Vardı da vardı…

Şimdi ne var, bilmiyoruz henüz…

Öğreneceğiz!

Para dışında bakalım içinde “irade, demokrasi, kimlik” kaldı mı, bunu da göreceğiz.



