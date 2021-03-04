ANKARA’DAN PARA ZOR GELİR

Bir ‘TC-KKTC mali işbirliği anlaşması’ daha bol şükranlı bir törenle imzalandı.

Ankara’daki törende TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ‘KKTC ekonomisi için neler yapılacağını, dış politikada neler yapılacağını’ anlattı.

KKTC Başbakanı Ersan Saner ise sadece teşekkür etti.

Hatta konuşmasında TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Fuat Oktay’a ve diğer yetkililere o kadar sık şükran sundu ki, bir ara teşekkür cümleleri bile birbirine karıştı!

Bu kadar çok teşekkür ve sevgi sözcüğünün uçuştuğu basın toplantısında Fuat Oktay’ın söylediklerinden ortaya pespembe bir tablo ortaya çıkıyordu. ‘KKTC’ye neler verileceği’ konulu konuşmasında Oktay rakamlar verdi, projelerden ve yatırımlardan söz etti.

Saner ise dinledi ve konuşma sırası gelince defalarca teşekkür etmekle yetindi.

Söylemesi gerekenleri, kamuoyunun bilmesi gerekenleri söylemedi. Onun yerine şükranlarını sundu.

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Gerek Oktay’ın, gerekse Saner’in ifadelerine bakılırsa, altına imza altına metin sanki ‘KKTC ekonomisini tımar etme’ hedefinden ziyade ‘uluslararası camiaya siyasi mesaj verme’ hedefi taşıyor.

Bir süredir ‘Kıbrıs’ta iki ayrı devlet’ tezi üzerinden yürüyen Ankara, 5+1’li Cenevre buluşması öncesinde ilgili taraflara bir şeyler anlatmak istiyor bu metinle…

Türkiye, “Bakın, bu gidişle Kıbrıs’ın kuzeyinde daha da fazla söz sahibi oluyorum” diyor. KKTC’nin tanınması, tanıtılmasından söz edilmiyor ama mesela Maraş konusunda kararlılık mesajı yineleniyor. ‘İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı gösterileceği’ notuyla beraber tabii…

Bir diğer mesaj da ‘ambargoları by pass edebilmek’ için adımlar atılacağı yönünde… Fuat Oktay ‘KKTC ürünlerinin Türkiye üzerinden ihraç edilmesi’nden söz ederken kastı bu olsa gerek.



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Anlaşmanın asıl konusu olan mali meselelerle ilgili olarak ise bol vaat var. Ama bunların hayata geçip geçmeyeceği belli değil.

Fuat Oktay bir hesap kitap yaptı ve 3,5 milyar TL’den söz etti.

Basına servis edilen iki sayfalık anlaşma metninde bazı detaylar var ama bunların nasıl realize olacağı belli değil.

Çünkü paranın neye karşılık verileceği, yani KKTC’nin neleri yapma sözü verdiğini içeren 2021 Eylem Planı açıklanmadı.

Saner hükümetinin neleri yapma taahhüdünde bulunduğunu bilmiyoruz ama kestirmeden şu yorumu yapmak mümkün: Bu yıl da Ankara’dan kolay kolay para gelmeyecek!

Nedeni çok basit…

İşbaşında bir ‘azınlık hükümeti’ var ve sürekli krizlerle boğuşan bir kabinenin öyle ciddi icraatlar yapabilmesi olası değil.

Karar almak, yasa yapmak, toplumsal uzlaşı sağlamak bu kadar zayıf bir siyasi yapıyla olmaz, olamaz.

Zaten hükümetin önünde seçimsiz çok kısa bir süre var. Ayrıca üç partiden ikisinde iç sancılar, kurultay kavgaları var.

Böyle bir hükümet hangi reformu, neyine güvenerek yapmaya kalkışabilir ki?

Ankara’dan hoş bir sada duyuldu dün ve Saner “adaya elim güçlü dönüyorum” dedi ama batmış durumdaki KKTC için tünelin ucunda ışık falan görünmüyor hala…

