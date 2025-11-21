“Ev” filminin Kıbrıs Galası yapıldı

Murat OBENLER

Sinemacı Orhan Eskiköy’in 32. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’de Yılmaz Güney Ödülü ve En İyi Kurgu Ödülü’nü kazanan belgesel ve kurmaca türlerini birleştirdiği “EV” filminin Kıbrıs prömiyeri 20 Kasım Perşembe akşamı Makro Cineplex'te gerçekleşti. CTP Milletvekili Sami Özuslu, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, birçok sinemaseverin izlediği film sonrasında Orhan Eskiköy filmle ilgili soruları yanıtladı.

Bir aile hikayesi ile umudun peşine düşen belgesel

Depremde ağır hasarlı evinden ayrılıp çadırda yaşamını sürdürmek zorunda kalan Karasu ailesinin bir yıllık yaşamını ve yıkıntılarla dolu yaşam alanını kendi kamerasından bizlere anlatan Eskiköy, belgeselde bir aile hikayesi ile umudun peşine düşüyor. Film Türkiye devletinin yurttaşlara karşı verdiği sözleri yerine getiremeyişini ve devletin bölgedeki yokluğunu açıklıkla gösterirken bir deprem ülkesi olan Türkiye'de olası depremlere karşı hassasiyet oluşturmayı (uyarı yapma sorumluluğuyla hareket ederek) hedef alıyor.

İhmali olanları yargılamayan devlet yurttaş nezlinde güven erezyonuna uğruyor

Belgesel “Ev” in insan yaşamındaki temel yerini, evsizliğin, ev kuramamanın travmatik hallerini filme alırken bölgedeki imar işlerinde ihmali olan ve yasal-vicdani suçları olan kişi, müteahhit/İnşaat şirketi ve kurumları yargılayamayan devletin yurttaşta olan güven erezyonunu da gündeme getiriyor. Yönetmen herşeye rağmen hayatın devam edişini ve deprem bölgesinde hayatta kalabilmenin zorluklarını da tamamen gerçek görüntülerle seyirciye geçiriyor.

Eskiköy : “Film Türkiyede adeta salonlardan kovuldu.”

Orhan Eskiköy soruları yanıtlarken filmin Türkiyede adeta salonlardan kovulduğunu ve bunun da Adana Altın Koza’da yaptığı konuşma ile bağlantılı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Eskiköy bu konulardaki faili aradığını ve bu failin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu nazikçe söylediği için Ankara Film Festivali’ne kabul edilmediğini vurguladı.

Eskiköy depremdeki büyük yıkıma karşı soğukkanlı davranan bir aile bulmanın çok zor olduğunu kaydederek kendisinin rasgele Karasu ailesi ile tanışmasının büyük bir şans olduğunu vurguladı. Eskiköy aslında daha kaotik bir mekanda filmi çekme niyeti olduğunu ama çadır kentte çekim için yasal izinleri alamadığı için halkın arasına girerek filmi çektiğini söyleyerek küçük bir ekipler çalıştığı için de bunun daha kolay olduğunu ifade etti.

“İnsanın karanlık tarafını göstermemeyi tercih ettim, umuda odaklandım.”

Eskiköy: “Hikaye tamamen gerçektir. Ben küçük eklemeler yaptım. İlk başta ortak acıda buluşan ve dayanışan insanlar işin içine rekabet (yardımlar vs.) girince kıskançlıklar ortaya çıktı. Ben insanın karanlık tarafını göstermemeyi tercih ettim, umuda odaklandım. Filmi çok daha umutlu bir yerde bitirmek istedim ama o olmadı. Bu son da tam dozunda oldu”

“Deprem konusunda faillerle ilgili bir film daha yapacağım.”

Eskiköy son olarak ise “Bu film bana çok iyi geldi ve daha güçlü bir kişi oldum. Karasu ailesi ile hala daha görüşüyoruz. Deprem konusunda faillerle ilgili bir film daha yapacağım. Bu film tamamen kurgusal olacak.” sözlerine sarf etti.