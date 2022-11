Et fiyatları uçuyor

Fehime ALASYA

YENİDÜZEN’in her hafta yaptığı alışveriş sepetinde yine kırmızı et gündem oldu. Geçtiğimiz hafta adından zam ile söz ettiren et fiyatları, bu hafta da hareketliydi.

Geçtiğimiz hafta 300 TL’ye ulaşan kırmızı et fiyatları, bu hafta kimi kasaplarda 310 TL’yi de aştı. Bazı satıcılar, fiyatların yükselmeye devam edeceğini, gelecek hafta yeni bir zam beklendiğini ifade etti.

Kırmızı et fiyatları gündemdeki yerini korurken, YENİDÜZEN, dört kişilik bir ailenin, tüm lükslerden uzak, sade bir mangal keyfinin ne kadar tuttuğunu araştırdı.

4 kişilik bir ailenin mangal harcamaları toplamda bin TL’yi aşarken, alışveriş listesindeki en büyük payı kırmızı et ücretleri aldı. Mangal keyfi için yapılan alışverişte, kilosu 314,90 TL’den tartılan bir buçuk kiloluk et şişin fiyatı 472,89 TL’den ücretlendi. Kilosu 255,90 TL olan az yağlı dana kıymanın fiyatı 255,90 TL’yi buldu.

Fiyatlar da ürünler de çeşitlendi

Market reyonlarında yer alan birçok temel tüketim maddesi son haftalarda fiyatlarını korudu.

Sıvı yağ, tuvalet kağıdı, bakliyatlardaki ürün çeşitlerinin ‘fiyattan fiyata’ değişkenlik göstererek arttığı dikkat çekti.

Uygun fiyatlarıyla raflarda yer alan özellikle hijyen malzemelerinde de çeşitlerin öne çıktığı gözlemlendi.

Yerli ürünler fiyatıyla dikkat çekti…

25 TL’den başlayan ithal sıvı sabunlar 40 TL’ye kadar fiyat görürken, yerli sabunlar 10 TL’den başladı. Bulaşık deterjanı, çamaşır ilacı da yerli ürünlerde uygun fiyatıyla öne çıkan ürünler oldu.

Mangal yakmak cesaret işi: En az 1000 TL!

Kırmızı et fiyatlarının gündemden düşmediği şu günlerde özellikle yerli halkın vazgeçilmezi olan mangalın keyfi kalmadı.

Dört kişilik bir ailenin hiçbir lüksü olmadan, standart bir mangal yemeği için market ve kasaba harcadığı rakam bin TL’yi aştı…

Başta et olmak üzere sürekli zamlanan ürünler, mangal keyfini ‘ekonomik eziyete’ döndürdü.

Kilosu 314,90 TL’den tartılan bir buçuk kiloluk et şişin fiyatı 472,89 TL’den ücretlendi. Kilosu 255,90 TL olan az yağlı dana kıymanın fiyatı 255,90 TL’yi buldu. Etin yanında, özellikle kış aylarında çok tercih edilen pastırmada ise ‘iki diş’ pastırma kasada 102, 63 TL’yi gördü.

Et ürünleri haricinde mangalda olmazsa olmaz pidenin fiyatı 39,99 TL’yi bulurken, yoğurt 19,75 TL ve kola ise 11,99 TL tutuyor. Salata ve soğan-maydanoz için kullanılan malzemeler de sepette önemli bir yer tutuyor. 4 kişilik bir aile mangal yapabilmek için toplamda 1,027 TL ödüyor.

Et şiş: 472,98 TL

Az yalı dana kıyma: 255,90 TL

Pastırma: 102,63 TL

Yoğurt: 19,75 TL

Pide: 39,99 TL

Maydanoz: 5,95 TL

Domates: 7,68 TL

Marul: 12,95 TL

Salatalık: 2,46 TL

Sumak: 8,30 TL

Biber: 2,54

Soğan: 17,50 TL

Kola: 11,99 TL

Kömür: 32,50 TL

Toplam: 1,027 TL