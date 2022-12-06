Ersin ve Tahsin beyler, Tayyip beyden çekinmese, Katar Emiri’ni hap gibi yutarlardı!

Katar’da Dünya Kupası devam ediyor…

Son sekiz takım siz bu satırları okurken belirlenmiş olacak…

Favorim Brezilya!

Kalbim İngiltere!

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Katar’da Dünya Kupası maçları sekiz muhteşem stadyumda oynanıyor…

Ve bu sekiz stadyum inşa edilirken, 600 civarında göçmen işçi yaşamını yitirdi…

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Katar, gerek bu ölümler, gerekse LGBTI + bireylerle ilgili uygulamalar, insan hakları ihlalleri gibi suçlar nedeniyle çok eleştirildi ama neredeyse kusursuz bir turnuvaya ev sahipliği yaptı…

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Tek bir kusur işlendi!

Bu kusuru da eminim Ersin Tatar ve Tahsin Ertuğruloğlu, yapacakları yıkıcı ve yakıcı açıklamalarla çözeceklerdir!

Kusur ne mi?

Efendim, KKTC Bayrağı’nın, “süs olarak” dahi tribünlerde dalgalandırılmasına izin verilmedi!

LGBTI + için “One Love” bayrakları asıldı her yana…

İran’da rejimi protesto edenlerin çeşitli pankartları her yandaydı…

Bol bol da Filistin Bayrağı vardı…

Ama KKTC yok!

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Peki neden?

Çünkü KKTC Bayrağı, “asılması yasak olan ülke bayrakları” arasındaydı…

Neden?

Abiler, ablalar, yasadışı ülke!

Olay bu kadar basit!

Dost ve kardeş Müslüman Katar!

Bayrağımızı mı yasakladı?

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Haydi Ersin Tatar!

C’mon Tahsin abi, bastırın!

Kınayın Katar’ı!

Ama dikkatli olun, aynı Katar, Haziran 2023’e kadar Türkiye’ye 50 milyar Dolarlık bir yatırım ya da destek aktaracak…

Sakın Tayyip bey kızmasın!

Vallahi ikinizi de görevden alır!

Yoksa eminim, Tayyip beyden çekinmeseniz, siz bayrağımıza “asılması yasak olan ülke bayrağı” muamelesi çeken Katar’ı demeçlerinizle yıkacaktınız!

Katar Emiri Tamim bin Hamad es-Sani, Tayyip beye dua etsin!

Hap gibi yutacaktınız oysa adamı, hap!

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Bu konuda, gazeteci arkadaşım Ulaş Barış’ın sanal medyadaki paylaşımına bayıldım...

Ulaş diyor ki; “Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nin aldığı "Grivas, herhangi bir onura layık olmayan biridir" kararı en çok Tatar, Tahsin abi ve hamaset cephesini üzmüştür, buna eminim. Ha tabii onları idare edenlerin de canı sıkılmıştır. Oysa ne güzel şimdi açıklamacıklar havada uçuşacaktı...”

Diline sağlık Ulaş...

AKEL farkı

Güneyde, AKEL’in önerisini onaylayan Meclis, hükümete ve tüm devlet kurumlarına EOKA B lideri Grivas, EOKA B üyeleri ve/veya darbe hükümetinin yöneticilerini onurlandıran ya da kahramanlaştıran etkinliklerden uzak durma çağrısında bulundu…

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Elbette bizde de benzeri bulunan “Milliyetçiler” bu kararı hiç beğenmedi...

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Ancak ne ilginçtir, Güney’deki faşistler bu kararı hiç beğenmezken, bizdekiler de inat ve ısrarla, AKEL’in bu karar ve benzeri konulardaki tavrını ters çevirmeye çalışıyor.

İnat ve ısrarla, Kıbrıs’ta bir birilerine saygılı Kıbrıslı Türk ve Rumlar olması gizlenmeye çalışılıyor...

İnat ve ısrarla, AKEL’in “Enosisçi” olduğu söyleniyor...

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Haaa, EOKA ile EOKA B’yi de çok iyi analiz etmek şarttır...

Unutmamak lazım ki, İngilizleri kovmak için örgütlenen EOKA ile EOKA B arasında, çok ciddi farklar vardır...

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Ama en çok bilmemiz gereken nedir?

İki tarafta da “faşistlerin” tıpatıp aynı olduğudur!

Bu seçim, artık et yiyemiyenler ile yiyip doyamayanlar arasında!

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, 25 Aralıık yerel seçimleri ile ilgili "Bu seçim egemen devletçilerle federasyoncuların seçimi..." dedi.

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“Bizim adaylarımız iyidir” diyemez!

Hele Mağusa’ya aday yaptıkları adam, DAÜ’yü batırdı, nasıl desin!

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Nerede başkanları varsa, orada batık belediye var, nasıl desin!

DP’li bir belediye başkanı dışındakiler “batık”...

Girne bitik!

Alsancak dağınık!

Mesarya tam bulanık!

Nasıl desin!

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Ama boş verin!

Bence en güzelini, sevgili Mehmet Vaiz söyledi:

“... Bu seçim, artık et yiyemeyenler ile sürekli et yediği halde hiç doymayanlar arasında…”

Ya insanların üzerine düşseydi!

Defalarca yazdım...

Evet övüneceğim...

Uyardım...

“Hem seslerinden korkuyorum, bana 1974’ü hatırlatıyorlar, hem de insanları öldüren savaş makineleri ile gösteri yapmak, bir çeşit sapıklıktır dedim...”

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“Benim cinsel organım çok büyüktür” diye etrafa göstermek gibi geliyor bana!

“düşmana korku, dosta güven” falan...

Milliyetçilik gazının saçmalığı!

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Neyse, Türkiye’de Konya'nın Karatay ilçesinde Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağı, kuş çarpması sonucu askeri eğitim alanına düştü.

DHA'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 uçağına kalktıktan bir süre sonra, saat 12.40 sıralarında kuş çarptı. Motorları duran uçak, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde askeri eğitim alanına düştü. Pilot, uçaktan paraşütle atlayarak sağ kurtuldu. Kazanın ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Kontrol amaçlı, ambulansla hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi…

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Şimdi, Girne’de binlerce kişi Dome Hotel ile tarihi limanın olduğu bölgeye toplanıyor ve bu jetler her sene en az iki kez buralarda gösteri uçuş ve talim yapıyor…

Peki, ya insanların üzerine düşerse!

Şehit mi sayılacak o insanlar yoksa Niyazi mi?

Hugo Lloris Fransa, Son Heung-min Güney Kore ve Harry Kane İngiltere’nin takım kaptanları... Üçü de Tottenham oyuncusu... Kulüp adına büyük gurur...