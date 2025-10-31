“Erken teşhis hayat kurtarır”

Gençlik Federasyonu Sağlık Komisyonu Koordinatörü Arda Tınazlı, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtardığına işaret etti.

Tınazlı yazılı açıklamasında, meme kanserinin, akciğer kanserinden sonra kadınlarda en yüksek ölüm oranına sahip kanser türü olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığının resmî duyurularına göre, 40 ile 69 yaş aralığındaki her kadın bu yaş grubu için en etkili tarama yöntemi olan mamografi ile düzenli olarak taranması gerektiğine işaret eden Tınazlı, “Bu yaş aralığında yer alan kadınların iki yılda bir mamografi çektirmesi, kanserin erken evrede ve diğer organlara yayılmadan tanı almasını sağlayarak, tedavi başarısını ve yaşam kalitesini önemli ölçüde artırır” dedi.

Bunun yanında 20 yaş üzerindeki her kadının ayda bir kendi kendine meme muayenesi yapması ve yılda bir kez doktor muayenesine gitmesinin önerildiğini belirten Tınazlı, şöyle devam etti:

“Bu bağlamda, toplumun her kesimine -özellikle genç kadınlara ve ailelerine- önemli bir görev düşmektedir. Erken teşhis farkındalıkla başlar. Kadınların kendi bedenlerini tanımaları, belirtileri fark etmeleri ve sağlık hizmetlerine erişim konusunda çekingen davranmamaları bu mücadelenin en güçlü adımıdır.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ve sonrasında, kendi sağlığınız ve sevdikleriniz için bir adım atın. Taramanızı yaptırın, çevrenizi bilinçlendirin, bilgiyi paylaşın ve sağlığınızı ertelemeyin. Çünkü bilinçli birey, sağlıklı toplumun temelidir.”