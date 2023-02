Erhürman: "İsias ile ilgili Ad-Hoc Komite, hukuk bürosu gibi çalışmalı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel ile ilgili süreci takip etmek için kurulan Ad-Hoc Komite’nin adeta bir hukuk bürosu gibi hareket etmesi gerektiğine dikkat çekerek, an be an süreci takip edip, verileri toplayıp, kamuoyunu tek ağızdan bilgilendirmesinin önemine vurgu yaptı.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının gözbebeği gibi korunması gerektiğini ifade eden Erhürman, denetimlerin Mağusa’daki okullarda başladığını söyledi.

Erhürman, “Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, bir denetim metodolojisini oluşturarak, hem sahaya indi, hem de tüm inşaat mühendislerini eğitip, hızla harekete geçti. Hepsine teşekkür borçluyuz” dedi.

Hükümete imar yasası değişikliğini içeren yasa çalışmasını geri çekme çağrısı yapan Erhürman, “İmar planları ayakları yere basan şekilde yapılmalı. İlgili paydaşlarla oturup, konuşalım” şeklinde konuştu.

“Hiçbirimiz depremin olduğu anın bir dakika öncesinde değiliz” dedi, bu durumun kurumsal yapıya da sirayet etmesi gerektiğini söyledi.

“Bütçede belli kalemler yeniden gözden geçirilmeli”

“Deprem bölgesindeyiz. Tarihi ve saati öngörmek mümkün değil. Ancak, hızla böyle bir ihtimale karşı önlemleri almalıyız” diyen Erhürman, bu konudaki kaynağın nasıl yaratılacağının da Meclis’te konuşulması gerektiğini söyledi.

Erhürman, bütçede belli kalemlerin yeniden gözden geçirilmesinin önemine değindi.