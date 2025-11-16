"Erhürman ile ilk görüşme, pek çok şeyi netleştirecek”

Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Pazar günü yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ile yapacağı görüşmenin ardından, Kıbrıs sorununun geleceği konusunda "pek çok şeyin netleşeceğini" söyledi.

Hristodulidis, Erhürman ile görüşmesinin ayrıntılarının Pazartesi günü Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılacağını da açıkladı.

Anma törenine katıldıktan sonra gazetecilere konuşan Kıbrıslı Rum liderden, Kıbrıslı Türk liderin Türkiye ziyareti sırasında Kıbrıs meselesine ilişkin yaptığı açıklamalar hakkında yorum yapması istendi.

Hristodulidis, "Kıbrıs Türk toplumunun yeni liderinin ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'deki son görüşmelerindeki açıklamalarını dikkatle dinledim. Kıbrıs meselesinin ulusal bir mesele olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok ciddi bir mesele, vatanımız için en önemli mesele ve işgali sona erdirme, yeniden birleşme yolundaki en büyük çabamız, kamuoyuna yapılan açıklamalarla tüketilemez veya tanımlanamaz" dedi.

BM'nin Pazartesi günü Erhurman ile yapacağı ilk görüşme hakkında bir açıklama yapacağını belirten Hristodulidis, "Bu ilk görüşme özellikle önemli, çünkü görüşmeler çerçevesinde, özellikle 2017 yazında kesintiye uğrayan müzakerelerin yeniden başlatılması ve Kıbrıs sorununun mutabık kalınan çerçevede çözülmesi hedefiyle, birçok konunun, özellikle de nasıl ilerleyeceğimizin netleşeceğine inanıyorum." dedi.

Erhurman'ın müzakerelere dönüş için ön koşullara atıfta bulunmasıyla ilgili soruya Hristodulidis, "Her konuya cevabım var. Ancak, konuya ne kadar ciddiyetle yaklaştığımızın bir göstergesi olarak, kamuoyuna yönelik açıklamalar yapmayacağım” dedi.

Hristodulidis, “Kıbrıslı Türk lider ve Türkiye, üzerinde mutabık kalınan çerçeveye dayalı bir çözüm arayışında samimiyse ilerleme kaydedilecektir. Başka hedefleri varsa, gelişmeler kesinlikle olumlu olmayacaktır” ifadelerini kullandı.