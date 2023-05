Erhürman: “Geleceğiz… Ve bu ülke ayakları üzerinde duracak! Kimsenin kuşkusu olmasın!”

Hükumet’in ‘et ithalatı’ kararının da yılan hikayesine döndüğüne işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Türk Lirası’nın değer kaybının devam edeceği endişesine de değindi, Hükumet’in bu konuda da hiçbir plan- programı olmamasını eleştirdi.

“Bu iş bitti, Bu zihniyetle buraya kadar” diyen Erhürman, umutsuzluğa gerek olmadığının altını çizdi, “Geleceğiz ve uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını Meclis'ten geçireceğiz” vurgusu yaptı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Şimdi de "et ithalatı" yılan hikayesine dönüyor! "Komite kuruldu, görüşecek"! İlgili taraflarla bir araya gelip veriler üzerinden istişare etme çabası bile yok! Her şey çalakalem, her şey günübirlik!

Değişmeyen, hayvancının üretimden kopma riski; tüketicinin et yiyememesi ya da et alabilmek için güneye geçmek zorunda kalması!

Çünkü biz uzun vadeli kalkınma planı dediğimizde önce burun kıvırıp sonra bunu "hükumet programı"na alanların herhangi bir planı, programı, herhangi bir plan/program yapma niyeti ve kapasitesi yok!

Şimdi Türk Lirası değer kaybediyor. Daha da kaybedecek endişesi var. Bununla ilgili bir program, plan var mı? O da yok! "Gelişigüzel bir iki öneri atalım ortaya, günü kurtaralım" yaklaşımı devam!

Bu iş bitti! Bu zihniyetle buraya kadar! Geleceğiz ve uzun vadeli ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma planını Meclis'ten geçireceğiz. Geleceğiz ve stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini kademeli olarak devreye sokacağız.

Protokol imzalanacaksa tüm bunlar bilinerek imzalanacak. Herkes de önünü görecek, yatırımını ona göre yapacak, geleceğini ona göre şekillendirecek! Umutsuzluğa hiç gerek yok! Bu ülke ayakları üzerinde duracak! Kimsenin kuşkusu olmasın!”