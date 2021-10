Erhürman: Demokratik kurallar çerçevesinde her türlü eylemi yapacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman Ses Kıbrıs Web TV’de Aytuğ Türkkan’ın konuğu oldu ve seçim tarihinin bir an önce çıkması için gereken her türlü demokratik tepkiyi ve mücadeleyi vereceklerini vurguladı. Erken seçim tarihi için kurultay sonucunun beklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten CTP Lideri Tufan Erhürman, “Demokratik kurallar içerisinde her türlü eylemi yapacağız. Tüm halkımızı söz konusu durumu görmeye davet ediyorum” diye konuştu.

Erhürman: 10 ayın özetini yaşamaya devam ediyoruz

Son 10 ayın özetini yaşamaya devam ettiğimizi ifade eden Erhürman, bu olaylar yeni yaşanıyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını kaydetti. Erhürman, istifa eden Azınlık Hükümeti’nin ilk günden beri nisap sorunu yaşadığını vurguladı. Hükümetin zaten ölü doğduğunu vurgulayan Erhürman, geçtiğimiz Haziran ayında ara seçim yapılması gerekirken yapılmadığını ve Anayasa’nın ihlal edildiğini belirtti.

“Önümüzdeki kış kolay geçmeyecek”

Nisap sağlanamadığı için tarihte ilk kez Meclis’in kapanma kararı alınmadan kapatıldığını hatırlatan Erhürman, “Haziran 2021 tarihinde yapılması gereken seçim, Anayasa ayaklar altına alınarak yapılmadı” dedi. Önümüzdeki kışın ekonomik olarak kolay geçmeyeceğini belirten Erhürman, borçların vadelerinin geldiğine dikkat çekti. Azınlık Hükümeti’nin istifanı sunduğu andan itibaren sadece günlük işleri yapabileceğine vurgu yapan Erhürman, içinde bulunduğumuz koşulların seçim yasaklarından daha ağır olduğunu kaydetti.

“Bu arkadaşlar için kurultay kazanmak her şeyin ötesinde”

Erhürman, “Bu arkadaşlar açısından seçim ya da kurultay kazanmak her şeyin ötesinde” diye konuştu. Geçtiğimiz süreçte, Anayasaya aykırı yasa gücünde kararnamelerin bile bile çıkartıldığını ifade eden Erhürman, bunları yapanların ülke tarihine kara bir leke olarak geçeceklerini belirtti. Hükümetin bu sorumsuzluğuyla bütçeyi de geçirmeden istifa ettiğine dikkat çeken Erhürman, bütçe geçmediği için 3 maaşın arka arkaya tehlikede olduğunu söyledi.

“Sorumsuzlukla, memleketi getirdikleri durum ortada”

“Bu kadar sorumsuzlukla memleketi getirdikleri yer burası” diye konuşan Erhürman, erken seçim tarihinin bir an önce belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Erken seçim tarihi için kurultay sonucunun beklenmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Erhürman, “Demokratik kurallar içerisinde her türlü eylemi yapacağız. Tüm halkımızı söz konusu durumu görmeye davet ediyorum” dedi.

“İşin ciddiyetinin ve tehlikenin farkına varalım”

İçinde bulunduğumuz yapının sürdürülebilir olmadığını kaydeden Erhürman, “Kırılma noktasına geldi artık bu memleket. Bu kırılma yaşandıktan sonra bu enkazı toparlamak hiç kimse tarafından mümkün olmayacak. İşin ciddiyetinin ve tehlikenin farkına varalım. Çok tehlikeli bir durumdayız” dedi. 10 aydır bu memleketin zaten hükümetsiz olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Biz bu seçim tarihinin bir an önce çıkması için gereken her türlü demokratik tepkiyi ve mücadeleyi vereceğiz” dedi.