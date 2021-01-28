'En kritik eşik'

Ülkede yerel bulaşla birlikte vaka sayılarının ciddi şekilde artması, sağlıkta tehlike çanlarının çalmasına neden oldu. 24 yatak kapasiteli Pandemi Merkezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören hasta sayısı 8’e yükseldi, servisin 3’te biri doldu.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı: “Yoğun bakımdaki 8 hastanın 2’sinin sağlık durumu kritik”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar: “Bu şekilde seyrederse, başa çıkmakta zorlanacağız”

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Gündost: “Ciddi bir eşikteyiz, hastalar geç başvuruyor, hastalık ilerliyor”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, “Otel karantina sistemi kaldırılmalı”

PANDEMİ MERKEZİ’NDE HASTALARIN ‘YOĞUN BAKIM’ PROFİLİ

Yoğun bakımda şu anda 8 hasta tedavi görüyor.

Bu hastaların en genci 37, en yaşlısı ise 62 yaşında…

Hastaların 2’sinin sağlık durumları kritik...

Solunum cihazına bağlı olan hastaların yaşları, 54 ile 62…

Burada tedavi gören hastaların bazılarının kronik rahatsızlıkları bulunuyor ancak herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler de yoğun bakımda…

6 hasta solunum desteği alıyor, 1 hastanın taburcu edilmesi planlanıyor.

HEKİM TESPİTLERİNE GÖRE VİRÜSÜN SEYRİ VE DETAYLAR:

Mart ayından bu güne en yoğun dönem yaşanıyor.

Hastalar, daha geç hastaneye başvuruyor.

Hastalık akciğere ilerliyor, yoğun olarak zatürreye yol açıyor.

‘Mutasyon’ araştırması için random PCR testleri Türkiye’ye gönderildi, ancak şu ana kadar sonuç gelmedi.

Lapta, Alsancak ve Lefkoşa bölgesindeki temaslılar ‘kriz’ yarattı, random test sayısı artırıldı.

Ayşe GÜLER

Ülkede yerel bulaşla birlikte vaka sayılarının ciddi şekilde artması, sağlıkta tehlike çanlarının çalmasına neden oldu, pandemi hekimleri endişelerini dile getirdi.

24 yatak kapasiteli Pandemi Merkezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören hasta sayısı 8’e yükseldi, servisin 3’te biri doldu.

Yoğun bakımdaki yığılma nedeniyle özellikle hemşire eksikliği konusunda sıkıntı yaşanabileceği gündeme geldi.

Öte yandan hem hastaneye hem de yoğun bakım servisine yatan birçok hastanın hastalıklarının ağır şekilde seyrederek, nefes darlığı şikayeti yaşamaları ülkedeki virüsün ‘mutasyona uğrayıp uğramadığı’ ve ‘hastaların gizlenip gizlenmediği’ tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Sağlık Bakanlığı, hastalardan rastgele aldıkları PCR örneklerini mutasyon araştırması için Türkiye’ye gönderdi.

Şu ana kadar araştırmayla ilgili herhangi bir sonuç adaya ulaşmadı.

Doktorlar: Kritik döneme girdik

COVID-19 ile mücadelede görev yapan doktorlar YENİDÜZEN’e konuştu, ‘kritik döneme’ girildiğini belirterek, endişelerini dile getirdi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, toplumdaki ‘virüs yükünün’ arttığını vurguladı, bulaşın yaygınlaştığını, virüsün bir yerden değil, birçok yerden alınabileceğine işaret etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, hem yataklı servis hem de yoğun bakımda vakaların 5-6 gün boyunca bu şekilde seyretmesi halinde başa çıkmakta zorlanacaklarını dile getirdi, denetim organlarının daha sert tedbir alması gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar, kapanma kararının geç alınması nedeniyle ülkede ‘iç göç’ yaşandığını kaydederek, pozitif vakaların bir kısmının farklı ilçelere gitmesi halinde İtalya’nın kaderiyle karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Öte yandan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Gündost ise Mart ayından bugüne en yoğun dönemin yaşandığını söyledi.

Gündost, “Sağlık sistemi göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir eşikteyiz. Dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı ise otel karantina sisteminin kaldırılması önerisinde bulunarak, evde izole sistemine geçilerek, bu denetimi sağlayacak ayrı bir ekibin kurulmasının şart olduğunu aktardı.

Yoğun bakım profili…

YENİDÜZEN, Pandemi Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören hastaların sağlık durumlarını araştırdı.

Elde edilen bilgiye göre; yoğun bakımda şu anda 8 hasta tedavi görüyor.

Bu hastaların en genci 37, en yaşlısı ise 62 yaşında…

Hastaların 2’sinin sağlık durumları kritik... Solunum cihazına bağlı olan hastaların yaşları, 54 ile 62…

Burada tedavi gören hastaların bazılarının kronik rahatsızlıkları bulunuyor ancak herhangi bir sağlık sorunu olmayan kişiler de yoğun bakımda…

6 hasta solunum desteği alıyor, 1 hastanın taburcu edilmesi planlanıyor.

DOKTORLAR NE DEDİ?

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı:

“8 hastanın 2’sinin sağlık durumu kritik”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlusu Doktor Şükrü Onbaşı, şu anda yoğun bakımda 8 hastanın tedavi edildiğini ifade ederek, 2 hastanın solunum cihazına bağlı, sağlık durumlarının ise ‘kritik’ olduğunu açıkladı.

Bu hastaların en gencinin 37, en yaşlısının ise 62 yaşında olduğunu söyleyen Onbaşı, bazılarının kronik rahatsızlığının bulunduğunu ancak herhangi bir sağlık problemi olmayan kişilerin de yoğun bakımda tedavi olduğunu belirtti.

Dr. Onbaşı, sağlık durumları kritik olan 2 yoğun bakım hastasının yaşlarının 54 ve 62 olduğuna yönelik bilgi de paylaştı.

Öte yandan yoğun bakımdaki diğer 6 hastanın da solunum desteği aldığını kaydeden Onbaşı, sağlık durumlarının ‘orta halli’ olduğunu, 1 hastayla ilgili ise taburcu planlarının bulunduğunu söyledi.

“Virüs yükü arttı”

Onbaşı, ‘mutasyon’ araştırması için random PCR testlerinin Türkiye’ye gönderildiğini de açıklayarak, sonuçların şu ana kadar gelmediğini aktardı.

Onbaşı, son dönemde virüsün neden agresif seyrettiğine yönelik ellerinde herhangi bir veri olmadığını da ifade etti.

Toplumdaki ‘virüs yükünün’ arttığını vurgulayan Onbaşı, bulaşın yaygınlaştığını, virüsün bir yerden değil, birçok yerden alınabileceğine işaret etti.

“Kapasitenin 3’te 1’i dolu…”

Pandemi Merkezi’ne taşındıklarını, şu an oradaki yoğun bakım ünitesindeki kapasitenin 24 olduğunu, 3’te birinin dolduğuna dikkat çeken Onbaşı, her gün ortalama 1 hastanın yoğun bakıma yattığını kaydetti.

Onbaşı, hasta sayısının artma eğiliminde olduğuna da değindi.

Yoğun Bakım bölümüne 1 ya da 2 hastanın da yatması halinde hemşire takviyesi talebinde bulunacaklarını ifade eden Dr. Onbaşı, “Doktor eksiğimiz yok ancak şu anda 14 yoğun bakım hemşiresi var. Vaka artarsa, hemşire desteği talebinde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Onbaşı, yoğun bakımdaki hastaların ‘risk’ grubunda olmadığını da belirtti.

Toplumun ‘rehavet’ içerisinde olduğuna dikkat çeken Onbaşı, “Herkes bana bir şey olmaz mantığında” dedi.

“Solunum yetmezliğinin yüzde 70’i ölümcül olabiliyor”

Solunum yetmezliğinin yüzde 70 ölümcül olduğunu da vurgulayan Dr. Onbaşı, tedbirlere uyulmasının şart olduğunu belirtti.

Onbaşı, yoğun bakım doktorları olarak yaşanılanlardan psikolojik olarak etkilendiklerini, sürecin bir yıldır devam ettiğini ifade etti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar:

“Bu şekilde seyrederse, başa çıkmakta zorlanacağız”

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar, COVID-19 ile mücadelede ciddi kritik bir eşikte olunduğunu vurguladı.

Hem yataklı servis hem de yoğun bakımda vakaların 5-6 gün boyunca bu şekilde seyretmesi halinde başa çıkmakta zorlanacaklarını dile getiren Bayraktar, denetim organlarının daha sert tedbir alması gerektiğinin altını çizdi.

Bayraktar, Lapta, Alsancak ve Lefkoşa bölgesindeki temaslıların ‘kriz’ yarattığını da söyleyerek, random testleri artırdıklarını belirtti.

Bayraktar, kapanma kararının geç alınması nedeniyle ülkede ‘iç göç’ yaşandığını kaydederek, pozitif vakaların bir kısmının farklı ilçelere gitmesi halinde İtalya’nın kaderiyle karşı karşıya kalınacağını açıkladı.

Şu anda Pandemi Merkezi yoğun bakımında 8 hastanın tedavi gördüğünü Bayraktar, 1 hastanın daha gelmesi halinde hemşire desteğine ihtiyaç duyulacağını belirtti.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Gündost:

“Ciddi bir eşikteyiz, hastalar geç başvuruyor, hastalık ilerliyor”

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Levent Gündost, Mart ayından bugüne en yoğun dönemin yaşandığını söyledi.

Dr. Gündost, hastaların daha geç hastaneye başvurduğunu ifade ederek, bu durum nedeniyle de hastalığın akciğere inerek, zatürreye ilerlediğini belirtti.

Bazı vatandaşların karantinaya girmekten ya da hastanede tedavi olmaktan korktuğunu ifade eden Gündost, grip olduğunu düşünerek hastaneye başvurmayan hastaların birçoğunun da solunum sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını aktardı.

Pandeminin ilk döneminde COVID-19 tanısı konulan daha yaşlı insanların yoğun bakıma girmeden tedavi süreçlerini tamamladıklarını hatırlatan Gündost, bu durumun da temaslıların gizlenmemesinden kaynaklandığını kaydetti.

Gündost, tedavinin geç başlaması nedeniyle hastalığın kötü seyrettiğini de dile getirdi.

“Karamsar bir tablo çizilebilir”

Hastalıkla ilgili mutasyon olup olmadığının bilinmediğini de dile getiren Gündost, hastalardan alınan örneklerin Türkiye’ye gönderildiğini ancak sonucun henüz gelmediğini söyledi.

Gündost, “Sağlık sistemi göz önünde bulundurulduğunda ciddi bir eşikteyiz. Dikkatli olmak lazım” diye konuştu.

Vatandaşların görüştükleri insan sayısını azaltması gerektiğini de vurgulayan Gündost, neredeyse 1 yıldır ailelerini görmediklerini, diğer insanlar gibi kendilerinin de bunaldığını ancak sağlığın her şeyden önemli olduğunun altını çizdi.

Gündost, şu andaki temaslıların durumunu iki hafta sonra ortaya çıkacağını dile getirerek, hasta sayısının artacağını, bu aşamada da ne yazık ki karamsar bir tablonun çizilebileceğine dikkat çekti.

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı:

“Otel karantina sistemi kaldırılmalı”

Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Emre Vudalı, hastaların ‘çekindiklerini’ bu nedenle de kendilerini gizlediklerini dile getirdi, söz konusu durumunun bulaş zincirini kırmak için dezavantaj olduğunu aktardı.

Vakaların hastaneye geç geldiğini, tedavilerine de geç başlandığını ifade eden Vudalı, “Hastaneye erken başvurup, bağışıklık sisteminin güçlendirmesi gerekiyor” dedi.

Vudalı, hastalığın 18 yaş üstündeki her bir bireyi ilgilendirdiğini belirtti.

Hastalığın yaş ve ekstra rahatsızlıkları olan kişilerde daha ağır seyrettiğini dile getiren Vudalı, bu durumun kayba neden olabileceğine işaret etti.

Vudalı, her bireyin kişisel önlemlerini alması gerektiğini ifade etti.

“Evde izole sistemine geçilmeli”

Vudalı, otel karantina sisteminin kaldırılması gerektiğini de savundu.

Evde izole sistemine geçilerek, bu denetimi sağlayacak ayrı bir ekibin kurulmasının şart olduğunu aktaran Vudalı, otel karantinalarına 100 milyonlarca TL’nin harcandığını kaydetti.

Vudalı, harcanan paranın belki de 20’de 1’i ile hastaların hem sağlık durumlarını, hem de evde olup olmadıklarını kontrol edebilecek ekibin oluşturulabileceğini belirtti.

Evde izolede yapılan sağlık kontrollerinde yalnızca ağırlaşan hastaların hastaneye sevk edileceğini aktaran Vudalı, bunun uygulanabilir bir sistem olduğunu da söyledi.

“Virüsün mutasyona uğrayıp, uğramadığı bilinmiyor”

Vudalı, bulaş sayısındaki artışın, ülkedeki virüsün mutasyona uğrayıp, uğramadığından kaynaklanıp, kaynaklanmadığının ise bilinmediğini belirtti.

Yoğun bakımda şu anda 8 hasta olduğunu dile getiren Vudalı bir hastanın daha gelmesi halinde hemşire ve doktor takviyesinin kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Vudalı, yapılan aşıların her ikisinin de güvenli olduğunu sözlerine ekleyerek, vatandaşların gönül rahatlığıyla yapabileceklerini kaydetti.