“En fazla su; %50 ile Kalobanoyat Barajı’nda”

Ülkenin bazı bölgelerinde son bir haftadır etkili olan yağışlar olumsuzluklara yol açarken, Lefke’de süreç sorunsuz atlatıldı. Lefke Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bölgenin coğrafi yapısı, diğer bölgelere kıyasla daha az yağış alması ve su giderleri ile logarların düzenli olarak kontrol edilmesinin, taşkın riskini ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Belediye, geçmiş yıllarda sorun yaratan dereler ve Derivasyon Kanalı’nın bu yıl risk teşkil etmediğini belirtti. Açıklamada, bölgenin üst kısımlarında yer alan barajların güncel doluluk oranlarına da yer verildi. Buna göre:

Kalobanoyat Barajı: %50

Lefke Barajı: %10

Kafizes Barajı: %30

Gemikonağı Göleti: %0

Derelerin üzerindeki köprü geçişlerinin temizlendiği, barajların mevcut su seviyeleri dikkate alındığında herhangi bir taşma riskinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgenin doğusuna su taşıyan kritik noktaların başında gelen Derivasyon Kanalı’nda önceki yıllarda yaşanan ihmalin farkında olunduğu ve gerekli temizlik çalışmalarına Lefke Belediyesi ile Su İşleri Dairesi iş birliğinde başlandığı duyuruldu.

Belediye, tüm ekiplerin yağış dönemini yakından takip etmeye devam ettiğini ve olası risklere karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.