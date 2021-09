Emmy Ödülleri 2021 açıklandı

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde düzenlenen 73. Emmy Ödülleri töreninde, koronavirüs salgını sebebiyle geçen yılki törene video konferans yöntemiyle katılmış olan yıldızlar, bu kez kırmızı halıdaydı.

Bazı adaylar ise Londra'dan törene katıldı.

The Crown en iyi drama, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi yardımcı kadın oyuncu ve en iyi yardımcı erkek oyuncu dalları dahil çok sayıda ödül alarak geceye adını yazdırdı.

İşte adaylar ve kazananlar:



EN İYİ DRAM DİZİSİ

The Boys

Bridgerton

Kazanan: The Crown

The Handmaid's Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us



EN İYİ MİNİ DİZİ

I May Destroy You

Mare Of Easttown

Kazanan: The Queen's Gambit

Underground Railroad

WandaVision



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

Hacks

The Flight Attendant

The Kominsky Method

Pen15

Kazanan: Ted Lasso



DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ ERKEK OYUNCU

Sterling K Brown - This Is Us

Jonathan Majors - Lovecraft Country

Kazanan: Josh O'Connor - The Crown

Regé-Jean Page - Bridgerton

Billy Porter - Pose

Matthew Rhys - Perry Mason



DRAM DİZİLERİNDE EN İYİ KADIN OYUNCU

Uzo Aduba - Treatment

Kazanan: Olivia Colman - The Crown

Emma Corrin - The Crown

Elisabeth Moss - The Handmaid's Tale

Mj Rodriguez - Pose

Jurnee Smollett - Lovecraft Country



KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Carl Clemons-Hopkins - Hacks

Kazanan: Brett Goldstein - Ted Lasso

Nick Mohammed - Ted Lasso

Brendan Hunt - Ted Lasso

Paul Reiser - The Kominsky Method

Jeremy Swift - Ted Lasso

Kenan Thompson - Saturday Night Live

Bowen Yang - Saturday Night Live



KOMEDİ DİZİLERİNDE EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Rosie Perez - The Flight Attendant

Hannah Einbinder - Hacks

Aidy Bryant - Saturday Night Live

Kate McKinnon - Saturday Night Live

Cecily Strong - Saturday Night Live

Juno Temple - Ted Lasso

Kazanan: Hannah Waddingham - Ted Lasso



EN İYİ REALITY YARIŞMA PROGRAMI

Nailed It!

The Amazing Race

Kazanan: RuPaul's Drag Race

Top Chef

The Voice



EN İYİ TALK ŞOV SERİSİ

Conan

Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Kazanan: Last Week Tonight with John Oliver

Late Show with Stephen Colbert

EN İYİ SKEÇ SERİSİ

A Black Lady Sketch Show

Kazanan: Saturday Night Live



EN İYİ ÖZEL TALK ŞOV

Bo Burnham: Inside

David Byrne's American Utopia

8:46 - Dave Chappelle

Friends: The Reunion

Kazanan: Hamilton

A West Wing Special to Benefit When We All Vote



EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ YAZARI

Steve Yockey - The Flight Attendant

Meredith Scardino - Girls5eva

Kazanan: Lucia Aniello, Paul W Downs, Jen Stansky - Hacks

Maya Erskine - Pen15

Jason Sudeikis, Brendan Hunt and Joe Kelly - Ted Lasso (Make Rebecca Great Again)

Jason Sudeikis and Bill Lawrence, Brendan Hunt and Joe Kelly- Ted Lasso (Pilot)



EN İYİ DRAM DİZİSİ YAZARI

Rebecca Sonnenshine - The Boys

Kazanan: Peter Morgan - The Crown

Yahlin Chang - The Handmaid's Tale

Misha Green (teleplay) - Lovecraft Country

Dave Filoni - The Mandalorian (Chapter 13: The Jedi)

Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 16: The Rescue)

Ryan Murphy, Brad Falchuk, Steven Canals, Janet Mock, Our Lady - Pose (The Finale)



EN İYİ MİNİ DİZİ YA DA FİLM YAZARI

Kazanan: Michaela Coel - I May Destroy You

Brad Ingelsby - Mare Of Easttown

Scott Frank - The Queen's Gambit

Chuck Hayward and Peter Cameron - Wandavision (All-New Halloween Spooktacular)

Jac Schaeffer - WandaVision (Filmed Before A Live Studio Audience)

Laura Donney - WandaVision (Previously On)



KOMEDİ DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

James Burrows - B Positive (Pilot)

Susanna Fogel - The Flight Attendant (In Case of Emergency)

Kazanan: Lucia Aniello - Hacks (Pilot)

James Widdoes - Mom (Scooby-Doo Checks and Salisbury Steak)

Zach Braff - Ted Lasso (Biscuits)

MJ Delaney - Ted Lasso (The Hope That Kills You)



DRAM DİZİSİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Julie Anne Robinson - Bridgerton (Diamond Of The First Water)

Benjamin Caron - The Crown (Fairytale)

Kazanan: Jessica Hobbs - The Crown (War)

Liz Garbus - The Handmaid's Tale (The Wilderness)

Jon Favreau - The Mandalorian (Chapter 9: The Marshal)

Steven Canals - Pose (Series Finale)



MİNİ DİZİ DALINDA EN İYİ YÖNETMEN

Thomas Kail - Hamilton

Michaela Coel and Sam Miller - I May Destroy You (Ego Death)

Sam Miller - I May Destroy You (Eyes, Eyes, Eyes, Eyes)

Craig Zobel - Mare Of Easttown

Kazanan: Scott Frank - The Queen's Gambit

Barry Jenkins - The Underground Railroad

Matt Shakman – WandaVision