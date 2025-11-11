“Eğitimdeki krizin faturası öğretmene kesiliyor”

Yeşil Barış Hareketi Yönetim Kurulu, eğitim sistemindeki krize ve öğretmenlere yönelik disiplin soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ülkenin eğitim sisteminin tarihinin en derin yönetim krizlerinden birini yaşadığı vurgulandı.

“Okullarımızda düzen değil, kaos vardır. Eğitim politikaları günü kurtarma anlayışıyla savrulmaktadır.” denilen açıklamada, son olarak yaşanan grev yasaklama girişimi ve sendika temsilcileri hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının, “eğitimdeki krizin faturasını öğretmene kesmeye çalışma hali” olduğu ifade edildi.

Yazılı yapılan açıklamada, “Öğretmen üzerinde baskı kurmaya çalışmak, Eğitim Bakanlığı’ndaki çöküşün en önemli göstergesidir. Grev yasaklamaları ve cezalandırıcı yaklaşımlar yalnızca öfkeyi büyütecektir. Eğitim, günübirlik kararlarla ve baskılarla yönetilemez.” denildi.

Yeşil Barış Hareketi, açıklamasını “Ülkemizin çocukları, geleceği ve öğretmenleri sahipsiz değildir. Öğretmenlerimizin haklı mücadelesini selamlarız!” ifadeleri kullanıldı.