“Düşen alım gücü için kampanyalarla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Yerli üretime destek olunması ve geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Ciddi Mutfak Direktörü Hüseyin Ciddi, ‘yerli üretime desteğin’ sadece söylemlerden ibaret olduğunu, yıllardır uygulamada başarılı olunmadığını vurguladı.

“Bu öyle küçük desteklerle gerçekleşecek bir şey değil” diyen Hüseyin Ciddi, yerli üretimin bir ülkenin kendini geliştirmesi ve kendini kanıtlayabilmesi için önemine de değindi.

Hüseyin Ciddi, YENİDÜZEN’in her hafta farklı bir firmayla gerçekleştirdiği ‘Sektör Gündemi’ yazı dizisine konuştu, hem içinde bulunduğumuz ekonomik krizi değerlendirdi, hem de firmalarının sağladığı kolaylıklarla ilgili bilgi verdi..

“İnşaat sektöründe ciddi bir hareketlilik var”

► “Bizim sektörümüz açısından aslında ekonomik kriz söz konusu değil. Özellikle pandemiden sonra ülkemizdeki inşaat sektörü büyük bir ivme kazandı. Esentepe ve İskele başta olmak üzere Karşıyaka, Alsancak bölgelerinde ciddi bir hareketlilik var. İnşaat sektörünün hareketlenmesiyle bizim sektörümüz de doğal olarak hareketlenmiş oldu. Halkın alım gücü düştüğü için özellikle Lefkoşa’da bir düşüş oldu ama inşaat sektörü ivme kazandığı için bu açık kapandı. Önümüzdeki dönemlerde ne yaşanacağını bilmiyoruz ancak şu an için iyi olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişe bakacak olursak, Türkiye’de Gezi olaylarının yaşandığı dönemin ardından inşaat sektörü yine bir ivme kazanmış, sonrasında yine azalmıştı. Pandemi öncesinde çok kötüydü. Şu anda tüm dünyada mobilya ve ev eşyalarına ciddi bir rağbet var. İnşaat sektörü hareketli ama 2022 yılında enflasyon rekor seviyede arttı, döviz artışı enflasyonu karşılamadı. Aslında şu anda çok mutlu değiliz çünkü 2021 ve 2022 yılı karsız geçti. Sektör bu konuda biraz sıkıntılı diyebiliriz.”

“Yerli eleman bulma konusunda sıkıntı var, sanayi üretimi ciddi anlamda tehlike altında...”

► “Şu anda üretim sektöründeki en büyük problem personel problemidir. Personel alımı için son 5-6 yıldır üçüncü ülkelere bakmak zorunda kalıyoruz. Üçüncü ülke vatandaşlarını getirmemiz bile artık oldukça zorlaşmış durumda. Çünkü TL döviz karşısında değer kaybediyor ve o insanlar da başka ülkeleri tercih etmeye başladı. Ülkemizde yıllardır meslek liselerine bir önem verilmiyor. Ben 20-25 yıldır sektörün içerisindeyim ve hep ithal personel getirmek zorunda kalıyoruz. Hükümetin veya devletin üretime gönül vermesi, üretime inanması lazım… Devlet bunu sadece eğitimle değil, yapacağı desteklerle, teşviklerle, sunumlarla bunu desteklemeli. Ne yazık ki geçmişten bugüne ciddi bir politika olmadığından dolayı, sanayi üretimi ciddi anlamda tehlike altında...”

“İnsanlarımız kampanya dönemlerini bekliyor. Yılda 5-6 kez kampanya yapıyoruz”

► “Periyodik olarak her yıl yaptığımız kampanyalarımız var. Yılda 5-6 kez kampanya yapıyoruz. Onların dışında da dönemsel olarak taksit veya indirim gibi kampanyalarımız var. Biz firma olarak memnunuz. Kampanyalar insanlara bir teşviktir. İnsanımızın bu dönemde alım gücü düştüğü için firmalardan beklentisi kampanya yapmalarıdır. Biz de Ciddi Mutfak olarak kampanyalarımızla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.”

“Yerli halka satışlarımız düştü…”

► “Müşteri profilimiz ikiye ayrılıyor. Birinci ayağımız yurtdışında yaşayan insanlarımıza paket olarak sunduğumuz ürünlerdir. Bir diğer ayağımız da yerli halka sunduğumuz ürünlerdir. Yerli halkta düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bu yılki yılbaşı kampanyasında bunu çok hissettik. Geçen yılki yılbaşı kampanya dönemi ile satışlarda yarı yarıya bir düşüş oldu. Bundan dolayı biz de ürünlerimizi her kesime hitap edebilmesi için geliştirdik.

Öte yandan, Aralık, Ocak ve Şubat ayları yaz aylarına göre biraz daha durgun geçiyor. En yoğun olduğumuz dönem Mart-Ekim ayları arasındadır.”

“Yerli üretim bir ülkenin gelişimine olanak sağlar, uygulamada başarılı değiliz”

► “Yerli üretim, bir ülkenin kendini geliştirmesi ve kendini kanıtlayabilmesi için tartışma kaldırmayacak bir olaydır. Hangi ürün olursa olsun o ürünün ürettiği fabrikaya bağlısınız. Bunu Covid-19 döneminde gördük. Bizim coğrafyamız iklimsel olarak yerli üretime elverişlidir. Düşünün ki, bir mutfak mobilyasının maliyeti 5 bin Euro’dur. Bu miktarı bir ithal ürüne verdiğiniz zaman ülkede sadece bayinin karı kalıyor. Geriye kalan para yurtdışına gidiyor. Bu miktarı yerli bir ürüne verdiğiniz zaman ise işçilik de, karlılık da her şey burada kalır. Yani verilen paranın büyük bir kısmı burada kalmış olur. Tabii bunun sadece söylemleri vardır. Uygulamada bu söz konusu değildir. Devletin bu konuda ciddi çalışmalar yapması lazım. Bu öyle küçük desteklerle gerçekleşecek bir şey değil. Türkiye bu konuda çok başarılıdır. Biz onların bir kısmını bile yapsak ülke olarak iyi yerlere geleceğimize inanıyorum.”

Neden Ciddi Mutfak? “Müşteri memnuniyetine çok özen gösteriyoruz”

►“Ciddi Mutfak 1975 yılından bu yana hizmet veren bir şirkettir. Yüzde 99’un üzerinde müşteri memnuniyetimiz vardır. Müşteri memnuniyetine çok özen gösteriyoruz. Karlılık bizim için daha arka plandadır. Biz, yeri üretime her zaman destek veriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 65’i KKTC vatandaşıdır. Devamlı olarak yatırım yapıyoruz ve gelişime açık bir firmayız.”