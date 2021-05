Dr. Suat Günsel Girne Koleji törenle açıldı

Dr. Suat Günsel Girne Koleji, bugün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve diğer bazı bakan ve yetkililerin de katıldığı törenle açıldı.

Törende ilk konuşmayı yapan, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Oluşumunun gelecek nesillerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, güçlü devletlerin ancak güçlü kurumlar ve güçlü bireylerle mümkün olabileceğini vurguladı.

Amaçlarının, dünya vatandaşı bireyler yetiştirmek olduğunu kaydeden İrfan Günsel, Yakın Doğu oluşumunun, eğitimden otomotive, bilişimden müzeciliğe kadar, farklı alanlardaki yatırımları hakkında bilgi verdi.

AMCAOĞLU: ÇOK KISA BİR SÜREDE 14 YENİ OKUL VE 5895 ÖĞRENCİ KAPASİTESİNE ULAŞILDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da, ülkeye eğitim yanında birçok alanda yatırımlarıyla büyük katkılarda bulunduğunu belirttiği Günsel ailesine teşekkür etti.

Amcaoğlu, pandemi nedeniyle birçok alanda birçok sorunun yaşandığı süreçte, devletin çalışmaları ve Günsel ailesinin 6 ilçede 6 okul projesiyle, çok kısa bir sürede 14 yeni okul ve 5895 öğrenci kapasitesine ulaşıldığını ifade etti.

Amcaoğlu, Günsel ailesinin Mağusa’da hayata geçireceği devlet okulunun temelinin 25 Haziran’da atılacağını, Girne’de ise temel atma için temmuz ayının planlandığını kaydetti.



SANER: “BU ÇALIŞMALAR, ÜLKESİNİ SEVEN DOĞUP YAŞADIĞI TOPRAKLARA DEĞER KATMA İNANCIYLA YÜREKTEN YAPILAN HAMLELERDİR”

Başbakan Ersan Saner de, ülkenin gelişmesi için 43 yıldır birçok alanda birçok yatırımı hayata geçirdiğini belirttiği Günsel ailesi ve Yakın Doğu oluşumunu kutladı.

Günsel ailesinin, ülkeye, eğitimden otomotive, bilişim teknolojisinden sanata, müzeciliğe, bankacılığa çok geniş bir yelpazede dünya standartlarında yatırımları kazandırdığını kaydeden Saner, “bu çalışmalar, ülkesini seven, ülkesine katkı yapan ve doğup yaşadığı topraklara değer katma inancıyla yürekten yapılan hamlelerdir” dedi.

Günsel ailesinin 6 ilçeye 6 ilkokul projesi kapsamında, Lefkoşa ve İskele’nin ardından, haziran sonunda Gazimağusa’da, temel atılacağını söyleyen Saner, bu eğitim kurumlarının, ülkenin geleceği olan gençlerin dünyayla yarışabilen, rekabetçi, üretken ve kendini Kıbrıslı Türk kimliğiyle en iyi şekilde ifade edebilen bireyler olarak yetişmesine imkan yarattığını söyledi.

Öte yandan Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ersan Saner, Dr. Suat Günsel Girne Koleji kampüsünün açılışında yaptığı konuşmada, devletin her zaman kendi başına bir takım işleri yapmaya muktedir olamayabileceğine işaret ederek, “Bu gibi işler özel sektörle desteklendiği andan itibaren büyük önem kazanıyor ve özel sektör Devlet işbirliği büyük bir hazda yaşatıyor. Bugün işte böyle güzel ve özel bir günü daha yaşıyoruz” dedi.

Başbakan olduğu dönemden itibaren Suat Günsel ve ailesinin ortaya koydukları irade ile ülkede her İlçede devlete ait yeni altı ilkokul projesinin başlatıldığını ve bu bağlamda hali hazırda şimdiye kadar iki ilkokulun temelinin de atıldığını anlatan Saner, üçüncüsünün temelinin ise 25 Haziran’da Gazimağusa’da atılacağının müjdesinin verildiğini söyledi.

Başbakan Saner “ bu kampüste çocuklarımız kreşten üniversiteye kadar Near East Grubundaki yaşamlarına başlamış olacaklar” dedi. ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ atasözünü de hatırlatan Başbakan Saner, “Suat hocam bu ülke de size çok şey borçludur” şeklinde konuştu.

Başbakan Saner, kısa zamanda Dr. Suat Günsel Camii’nin de açılma aşamasına gelecek olmasını duymaktan memnuniyetini de dile getirdi.

Başbakan Ersan Saner, özel sektörün ülkeye katmış olduğu değerlerin, kazanımlar yarattığına da dikkati çekti.