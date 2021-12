Dr. Karayiannis: “Omicron varyantının durumu belirsiz”

Lefkoşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Profesörü Dr. Petros Karayiannis. Kıbrıs Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta epidemiyolojik durumun marjinal olduğunu ve aynı zamanda Omicron varyantı ile bir belirsizlik hâkim sürdüğünü açıkladı.

Dr. Karayiannis: “Durum marjinal. Gerek önlemler gerekse aşılarla istikrarlı bir düzeyde bulunuyor ve Omicron varyantının gelmesiyle sorun yaşanacak ve ortaya büyük bir “eğer” sorusu çıkacak” dedi.



Dr. Karayiannis, Omicron varyantının kolay yayıldığının bilindiğini ama verilerin geldiği ülkeden daha hafif olup olmadığıyla ilgili net görüntüler olmadığını, bazılarına göre Delta benzeri olduğuna inanıldığını söyledi.

“Görünüşe göre iki aşı bunu yeterince göğüsleyemiyor, özellikle birkaç ay önce yapılmışsa. Bağışıklık zayıfladıkça Omicron mutasyonunu göğüsleyemiyor ve dolayısıyla üçüncü bir doza ihtiyaç oluyor” diyen Dr. Karayiannis, şu ana kadar bulunan 28 Omicron vakasının beklenen bir şey olduğunu ve bunun yakın aile çevresinden ve olumlu çıkan kişilerin temaslarından kaynaklandığını belirtti. Dr. Karayiannis “büyük soru, bu virüsün izi henüz belirlenmeyen vakalarla topluma karışıp karışmadığıdır. Bu çok tehlikeli çünkü her gün ülke girişinde yaklaşık 40 vaka bulunuyor ve bunların Omicron olup olmadığını bilmiyoruz. En azından Britanya’dan gelenlere odaklanarak bazı vakaların topluma yayılmasını önlemeye çalışmaya dikkat etmeliyiz” dedi.



Öğleden sonra Sağlık Bakanı’nın Bilimsel Danışma Heyeti ile gerçekleştireceği görüşmede hangi önerilerin yapılacağı sorusuna Dr. Karayiannis, “kesinlikle virüsün yayılmasının engellenmesi için öneriler yer alacak. Bunun, aşılar, korunma önlemleri ve protokollerin uygulanmasıyla mümkün olduğu biliniyor ve bunlar her birimizin sorumluluğuna dayalı. Dolayısıyla iş yerlerinde ve aile çevrelerinde vakalar olduğunu görmeye devam ettiğimizi vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla Bakanlar Kuruluna hangi önerilerin gönderileceğini bilemiyorum” yanıtını verdi.



Uzmanların aile toplantılarının kısıtlanmasını önerip önermeyeceği ile ilgili bir soruya Dr. Karayiannis “şu an önerilen 20 kişi sıkı aile çevresi olmak koşuluyla devam edebilir yeter ki bunun dışına çıkılmasın. Ama belki de bu kutlamaları bu sene unutup daha sonraya bırakmak daha iyi olacaktır” dedi.





Aşılardan olup olmadığından bağımsız, belli alanlara girmek ve belli etkinliklere katılmak için herkese test uygulanması önerisinin yapılıp yapılmayacağı konusunda Dr. Karayiannis “Omicron varyantının Kıbrıs’a gelmesi olasılığı karşısında bu tehlikeyi göze alamayız çünkü bu virüse karşı aşıların da yetersiz olduğunu görüyoruz” yanıtını verdi.



Self-testlerle ilgili olarak ise Dr. Karayiannis “bunu doğru kullanmamız durumunda yararlı olabilir. Bunun dışında, bunu doğru kullanmak bize bağlı” dedi.