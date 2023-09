Döviz 'sabit' ancak zamları durduran yok

KİM, NE DEDİ?

● Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar: “Bu ülkeyi de ekonomisini de iyi yönetemiyoruz”

● Ticaret Odası Market Birimi Basın Sözcüsü Tanser Nizam: “Dövizde bir aydır artış yok, yine mi zam? Niye zam?”

● Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada: “TL kullandığımız sürece bu kaçınılmaz bir gerçek ama alternatifi de yok”

Döviz kurlarında bir süredir yaşanan ‘durağanlık’, zamların önünü kesmedi.

Özellikle market reyonlarındaki temel tüketim maddelerindeki ‘indirim’ beklentileri boşa çıktı,

vatandaş, her güne zam haberleriyle uyanır oldu.

Tütün ürünleri, tüp gaz, akaryakıt, elektrik gibi konularda peşi sıra gelen zamlara karşı ‘seyirci’ kalan hükümet, elini vatandaşın cebinden çekmedi.

Akaryakıta 14 Eylül’de yapılan zam ile litresinde 1 ve 2 TL’lik fiyat artışı yaşanırken, elektrik faturalarında son iki ayda 2 kez yükseliş oldu.

Kışın gelmesine sayılı günler kala Bakanlar Kurulu kararıyla, ev tipi tüp gaz fiyatlarına tek seferde 20 TL zam yapıldı. 335 TL’den satılan ev tipi tüp gaz fiyatları 355 TL’ye yükseltildi.

‘Zamlar zincirinin’ son halkası ise sigara ve tütün ürünlerinde yaşandı. Sigaraya 5 TL, tütünlere ise 6-12 TL arasında zam yapıldı.

Ardı ardına yapılan zamları YENİDÜZEN’e değerlendiren bazı iş çevreleri ise ‘yönetim zaafiyeti’, ‘üretim ve ihracat’ ile ‘Türk Lirası kullanımına’ konularına dikkat çekti.

Tüm bunların ‘kötü yönetimden’ kaynaklı olduğunu ifade eden Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar, “Bu ülkeyi de ekonomisini de iyi yönetemiyoruz” dedi. Ticaret Odası Market Birimi Basın Sözcüsü Tanser Nizam ise “Dövizde bir aydır artış yok, yine mi zam? Niye zam?” diye sordu. Nizam, bu durumun içinden çıkılmasının tek yolunun ‘üretim’ olduğuna vurgu yaptı. Türk Lirası kullanıldığı sürece bu durumu kaçınılmaz bir gerçek olarak kabullenmek zorunda kaldıklarını ifade eden Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada, her geçen gün ‘fakirleştiğimizi’ ifade ederek, “Hükümetin yapabileceği çok fazla birşey yok” görüşünü paylaştı.

İŞ ÇEVRELERİ NE SÖYLEDİ?

Gülgün Süt Ürünleri İhracat Sorumlusu Ali Bayraktar:

“Bu ülkeyi de ekonomisini de iyi yönetemiyoruz”

“Devletin parası yok, bu nedenle her güne bir zamla uyanıyoruz, bunları yaşıyoruz. Çözüm için tüm düzenin değişmesi lazım. Yoksa mevcut yapıda konuşacağımız her şey yalan olur. Tüm düzenin değişmesi, herkesin, sistemin emekliye ayrılması gerekir. Her şey iyi yönetemediğimiz, yönetilemediğimiz için oluyor. TL kullanmamız da ihracat, yeri üretimin arttırılması söylemleri de, tümü de birer bahanedir... Bu ülkeyi de ekonomisini de iyi yönetemiyoruz.”

Ticaret Odası Market Birimi Basın Sözcüsü Tanser Nizam:

“Dövizde bir aydır artış yok, yine mi zam?”

“Tüp, mazot vs belki dünya piyasasıyla ilgili olduğu için anlaşılabilir ama tütüne yapılan zammı bir türlü anlayamadık... Dövizde bir aydır artış yok, yine mi zam? Niye zam? İçinden çıkmanın tek çözümü üretimdir, başka bişey değil... Çalışıp üretmezsek olmaz. Devlet üretmiyor, çalışmıyor, bu nedenle sürdürülür değiliz. Tüm sektörler sıkıntılı, devlet ancak memur maaşı ödüyor...”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER) Başkanı Engin Yeşilada:

“TL kullandığımız sürece bu kaçınılmaz bir gerçek ama alternatifi de yok”

“Türkiye piyasasında yavaş yavaş faizler artıyor, talep yavaş yavaş kısılacak ve enflasyon düşecek. Zarar görecek olan her zaman olduğu gibi dar gelirliler, ekonomisi zayıf olan kesim olacak. Hükümetin yapabileceği çok fazla birşey yoktur. TL kullandığımız sürece bu kaçınılmaz bir gerçektir. TC ekonomik politikası sonuçlarıdır ve daha da artacak, giderek ‘orta direk’ dediğimiz kesim azalacak, dar gelirliler daha da sıkıntı çekecek. Ekonomik politikaların sonuçlarına daha zor şekilde katlanacağız. Her sektör sorun yaşayacak, biz de talep düştüğü için sıkıntı yaşayacağız ama bu bir ülke gerçeği. Bunu maalesef kabul ediyoruz. TL kullandığımız sürece bu böyle olacak ama alternatifi de yok.”