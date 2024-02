Döveç Group'tan ‘Gök’ ailesine özel teşekkür

Üç nesli Döveç Grup’ta çalışan ‘Gök’ ailesine şirket özel bir teşekkür sundu.

Şirketten yapılan açıklamada; 1989'dan 2009'a kadar 20 yıl boyunca Döveç Group'ta çalışan ve buradan emekli olan Ünlü Gök, 2008'den bugüne kadar 16 yıldır yine Döveç Group’a emek veren Tülay Gök ve 1 Şubat 2024 tarihinde Döveç Group’a katılarak iş hayatına başlayan Aslıhan Gök ile beraber Gök ailesi üç nesildir Döveç Group’a emek vermeye devam ediyor.

Döveç Group’tan yapılan açıklamada, Gök ailesine teşekkür edilerek şunlar belirtildi;

“Gök ailesinin her bir ferdi, babadan toruna geçen değerlerle ve onların azmi, tutkusu ve şirketimize olan bağlılığı, nesilden nesile ilerleyen bu değerli yolculuğun en önemli parçalarıdır. Döveç Group olarak, Gök ailesinin ve tüm çalışanlarımızın şirketimizdeki uzun yıllara dayanan hizmetlerini ve katkılarını kutlamak, teşekkür etmek ve onurlandırmak bizim için büyük bir onurdur. Bu yolculukta bizimle olan her birinize minnettarız ve birlikte,, değerlerimizi koruyarak ve kalitemizi her daim ön planda tutarak daha nice başarılı yıllara ulaşmayı hedefliyoruz”