“Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi: Analizler ve Gelecek Vizyonu” kitabının lansmanı yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Akademik, Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu (USKEF) ve Uluslararası Sosyal, Kültürel ve Akademik İlişkiler Derneği (USKAİD) iş birliğinde düzenlenen sempozyumun akademik çıktılarından oluşan “Doğu Akdeniz’in Stratejik Önemi: Analizler ve Gelecek Vizyonu” adlı kitabın lansmanı 31 Ekim Cuma günü yapılacak.

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapılacak etkinlik, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, USKEF Genel Başkanı Dr. Umut Elbir ve USKAİD Başkanı Av. Selman Yaray’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, kitapta, KKTC’nin jeopolitik, ekonomik ve kültürel potansiyeli; Mavi Vatan, enerji, ticaret ve bölgesel istikrar gibi başlıklarla ele alınıyor.