DND Cyprus, La Joya Rezidansları ve Tatil Köyü’nün tamamlandığını duyurdu

DND Cyprus, büyük bir heyecanla beklenen La Joya Rezidansları ve Tatil Köyü projesinin resmi olarak tamamlandığını ve artık sahiplerini ağırlamaya hazır olduğunu duyurdu.

Açılış töreni 31 Ekim Cuma akşamı, ev sahipleri, önde gelen emlak danışmanları ve iş ortaklarının katılımıyla gerçekleşti.

DND Cyprus Kurucusu Ozan Dökmecioğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bugün, verdiğimiz sözün yerine geldiği gün. Amerikan kalitesini, vizyonunu ve zarif yaşam anlayışını Kuzey Kıbrıs’a taşımayı başardık. La Joya’nın her detayı, tasarım mükemmeliyetine, yaşam tarzı zarafetine ve gerçek bir topluluk ruhuna olan bağlılığımızı yansıtıyor. Ev sahiplerimizi aramızda görmekten ve bu başarıyı iş ortaklarımızla birlikte kutlamaktan büyük onur duyuyoruz.”

DND Cyprus Direktörü Aynur Zorba Gülöl ise teşekkür konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ev sahiplerimize, bize güvenerek gelecekteki yuvalarını emanet ettikleri için teşekkür ederiz. İş ortaklarımıza, gösterdikleri iş birliği ve destek için minnettarız. DND ekibinin her bir üyesine, özverili ve titiz çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bugün, İskele’de sahil yaşamını yeniden tanımlayan, benzersiz bir resort tarzı konutun hayata geçmesini hep birlikte kutluyoruz.”

“Eşi benzeri olmayan resort tarzı bir yaşam”

La Joya, İskele Long Beach bölgesinde yepyeni bir mimari imza sunuyor: 74 özel rezidansın yer aldığı, yatay mimariyle tasarlanmış alçak katlı bir yaşam alanı. Adanın doğu sahiline ve Arkın İskele Hotel’e sadece 500 metre mesafede konumlanan La Joya, sakinlerine ayrıcalıklı bir Akdeniz yaşamı sunuyor.

DND ev sahipleri 2026’da hizmete girecek olan Mariachi Beach Club’a ücretsiz üye olma ayrıcalığına sahip oluyor. Adada yeni bir anlayış olan yatay iki katlı mimari form, doğayla uyum ve tatil köyü atmosferi üzerine kurulu. Bu yaklaşım, DND’nin “Amerikan kalitesi artık Kıbrıs’ta” vizyonunun en belirgin yansıması olarak değerlendiriliyor.

“Topluluk ruhuyla şekillenen bir yaşam”

DND Cyprus’tan verilen bilgiye göre; La Joya, sadece konutlardan değil, bir yaşam felsefesinden oluşuyor. Ada havuzu, havuz barı, restoran alanları, açık otopark, spor salonu ve sahil kulübüne tam erişim gibi olanaklarla sakinlerine yıl boyu tatil konforunda bir yaşam sunuyor.

DND Cyprus, projelerinde yerel çevreyle, ada kültürüyle ve bugünün olduğu kadar geleceğin ihtiyaçlarıyla da bütünleşmeye önem veriyor. Kurucusu Ozan Dökmecioğlu’nun da belirttiği gibi:

“Biz sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, gelecekte değer kazanacak projelere de tasarım yapıyoruz – sürdürülebilirlik, yerel bağ ve zamansız tasarım bizim odaklandığımız en önemli unsurlardır.”