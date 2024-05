“Diyalog kurmayı beceremeyen, polisle üreticiyi karşı karşıya getiren bir ‘hükümet’”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP – YDP – DP Hükümeti’nin hayvancı eylemine ilişkin “geri adım atmayacağız” açıklamasına tepki gösterdi; “Ne yaptın ki ileri ya da geri adım atacaksın?” diye sordu.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Hükümetin diyalog kurmayı beceremediğini, polisle üreticiyi karşı karşıya getirdiğini belirterek yangına körükle gidildiğini söyledi.

“Akıl yolu toplumsal düşünmek, tüm tarafların taleplerini toplumsal yarar noktasında ortaklaştırma becerisi göstermektir” diyen Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hükumet"in geri adım atma şansı yokmuş! Ne yaptın ki geri ya da ileri adım atacaksın?

20 ton donmuş et ithali! Ne hayvancı istiyor, ne lokantacı, ne kasap, ne de tüketici. Kaldı ki sözünü ettiğin 20 ton bu ülkenin et ihtiyacının kayda dahi değmeyen bir miktarı! Bunun böyle olduğunu sen de söylüyorsun Üstüne üstlük 18-19 Haziran'da bu iş bitecek diyorsun. Ondan sonra ne olacak? Öncesinde veya sonrasında et ucuzlayacak mı? Cevap çok net: Hayır.

Aylardır hayvancıyı, kasabı, lokantacıyı, süt konusundaki tarafları bir masada toplayıp, bütün verileri ortaya koyup bir diyalog kurmayı dahi beceremeyen bir "hükumet". Bugün de bunu yapamayıp üreticimizle polisimizi karşı karşıya getirmekten çekinmeyen, yangına körükle giden bir "hükumet"!

Akıl yolu diyalogtur. Akıl yolu toplumsal düşünmek, tüm tarafların taleplerini toplumsal yarar noktasında ortaklaştırma becerisi göstermektir. Hangi konuda gördük ki bu konuda da görelim? Ölü gözünden yaş beklemiyoruz. Yapamadığınız açık! Toplumu daha fazla birbirine düşürmeden, daha fazla geri döndürülemez zarara sebep olamadan çekin ve gidin!”