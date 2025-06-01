Dişlerde renk değişimi neden olur? Geri dönüşü mümkün mü?

Bembeyaz, sağlıklı dişlerle gülümsemek hepimizin hayali. Ancak zamanla dişlerde oluşan renk değişimleri bu hayalin önüne geçebiliyor. Dişlerdeki sararma, grileşme ya da lekelenmeler estetik kaygıların yanı sıra, genel ağız sağlığı hakkında da ipuçları verebilir. Peki bu renk değişikliklerinin sebepleri nelerdir? Kalıcı mıdır? Tedaviyle giderilebilir mi?

Bu soruları sizlere cevaplamadan önce üniversite notlarımı karıştırdım, bu konu benim restoratif diş tedavisi sunum konumdu , pratikte ve teorikte o günlere dönüm baktığımda aldığım eğitim için üniversitelere hocalarıma bu yazı vesilesi ile tekrar minnettar olduğumu yazımın içerisine eklemek istiyorum.

Gelelim konumuza;

Diş Renklenmeleri Neden Oluşur?

Diş renklenmeleri, içsel (intrinsik) ve dışsal (ekstrinsik) olmak üzere iki ana gruba ayrılır:

Dışsal Renklenmeler:

Diş yüzeyinde oluşan renklenmelerdir.

Çay, kahve, kırmızı şarap, sigara gibi renklendirici maddelerin uzun süre tüketilmesi

Ağız hijyeninin yetersiz olması

Plak ve tartar birikimi

Bu tür renklenmeler genellikle yüzeyde olduğu için temizlenebilir.

İçsel Renklenmeler:

Dişin iç yapısındaki (dentin) renk değişimlerinden kaynaklanır.

Travma sonucu dişin damar sinir yapısının zarar görmesi

Küçük yaşta alınan bazı antibiyotikler (örneğin tetrasiklin)

Aşırı flor alımı

Kanal tedavisi sonrası oluşan matlaşma

Bu tür renklenmeler daha derindir ve yüzey temizliğiyle geçmez.

Dişlerdeki Renklenmeler Giderilebilir mi?

Evet, çoğu renklenme uygun yöntemlerle giderilebilir. Tedavi seçimi ise renklenmenin nedenine, derinliğine ve hastanın beklentilerine göre değişir.

Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Diş Taşı Temizliği ve Polisaj:

Dışsal, yüzeysel renklenmelerin giderilmesinde ilk adımdır. Plak ve tartar uzaklaştırılır, dişler parlatılır. Ancak renk değişikliği içsel kaynaklıysa bu yöntem yetersiz kalır.

Ofis Tipi Beyazlatma (Bleaching):

Diş hekiminin klinikte uyguladığı güçlü beyazlatıcı ajanlarla dişin renginde birkaç ton açılabilir. Genellikle 1–2 seansta sonuç alınır.

Ev Tipi Beyazlatma:

Hekim kontrolünde hazırlanan kişiye özel plaklarla, hastanın evde kendisinin uyguladığı yöntemdir. Daha yavaş ama kalıcı sonuçlar verir.

Kanal Tedavisi Sonrası Beyazlatma (Internal Bleaching):

Özellikle travmaya bağlı olarak karararan tek dişlerde uygulanır. Dişin iç kısmına beyazlatıcı madde yerleştirilerek rengin açılması sağlanır.

Kompozit Dolgu veya Lamina Kaplama:

Renklenmenin derin ve kalıcı olduğu durumlarda, özellikle estetik bölgelerde kompozit restorasyonlar veya porselen laminalar tercih edilebilir.

Renklenmeler Nasıl Önlenebilir?

Renkli yiyecek ve içeceklerin tüketimini sınırlamak

Sigara kullanımından kaçınmak

Günlük ağız hijyenine özen göstermek

6 ayda bir diş hekimi kontrolüne gitmek

Beyazlatma sonrası hassasiyet döneminde renklendirici gıdalardan uzak durmak

Sonuç Olarak…

Dişlerdeki renk değişimi kader değildir. Hangi tür renklenme olursa olsun, günümüz teknolojis sayesinde estetik ve sağlıklı bir gülümsemeye yeniden kavuşmak mümkün. Ancak doğru teşhis ve tedavi planlaması için mutlaka bir diş hekimine başvurulmalıdır.