Diş etinizin fazla görünmesi veya sağlıklı olmayan diş eti görümünüz mü var?

Diş eti estetiği diş etlerinin görünümünü iyileştirmeyi amaçlayan kozmetik ve fonksiyonel bir diş hekimliği dalıdır . Peki nedir bu uygulama, diş etlerindeki şekil bozuklukları, renk değişimleri ve asimetrik yapıları düzelterek, hastaların daha estetik ve sağlıklı bir gülüşe sahip olmalarını sağlar.

Diş eti estetiği, diş etlerinde meydana gelen çekilme, asimetri, renk değişimi ve fazla görünüm gibi sorunların cerrahi veya cerrahi olmayan yöntemlerle düzeltilmesini kapsar. Bu sayede diş ve diş etleri arasındaki uyum sağlanarak, estetik bir görünüm elde edilir.

Hastalar sağlıklı olmayan dişetini kolayca ayırt edebilir çünkü normal diş eti açık pembe olmalıdır.

Peki Diş Eti Estetiği Kimlere Uygulanabilir?

Diş eti estetiği, aşağıdaki durumları yaşayan bireyler için uygundur:

• Gummy Smile (Diş Eti Gülümsemesi): Gülümseme sırasında diş etlerinin normalden fazla görünmesi durumudur. Bu estetik sorun, diş eti estetiği ile giderilebilir.

• Diş Eti Çekilmesi: Diş etlerinin geri çekilmesi sonucu diş köklerinin açığa çıkmasıdır. Bu durum hem estetik hem de sağlık açısından sorun teşkil eder ve diş eti estetiği ile tedavi edilebilir.

• Asimetrik Diş Eti Seviyeleri: Diş etlerinin farklı seviyelerde olması, dişlerin boyutlarının farklı görünmesine neden olabilir. Bu asimetri, estetik müdahalelerle düzeltilebilir.

• Pigmentasyon (Renk Değişimi): Diş etlerinde koyu renkli lekelerin bulunması durumudur. Bu lekeler, estetik uygulamalarla giderilebilir. Dişlerinizde oluşan renklenmeler bu şekilde kaybolabilir.

Hangi Durumlarda Tercih Edilmelidir?

Diş eti estetiği, Estetik Kaygılar ; Gülümseme sırasında diş etlerinin fazla görünmesi bizlere konuşurken gülerken rahatsız hissettirebilir veya diş etlerindeki renk değişimleri gibi estetik sorunlar yaşayan bireyer. Diş Eti Sağlığı: Diş eti çekilmesi veya asimetrik diş eti seviyeleri gibi sorunlar, hem estetik hem de sağlık açısından problemlere yol açabilir. Bu durumların düzeltilmesi için diş eti estetiği önerilir.

Tedavi Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tedavi öncesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

• Diş Eti Sağlığı: Tedavi öncesinde diş etlerinin sağlıklı olması önemlidir. Eğer diş eti iltihabı veya enfeksiyonu varsa, öncelikle bu sorunlar tedavi edilmelidir. Hekiminizin sizi öncesinde kullanma süreniz ile ilgili bilgilendirmeyi yapacaktır.

• Ağız Hijyeni: İyi bir ağız hijyeni sağlanmalı, dişler düzenli olarak fırçalanmalı ve diş ipi kullanılmalıdır. Hastalarda en çok yaşadığımız sorunların başında geliyor diş iplerini kullanmamak bu sayede dişlerinizin etkili ve doğru temizlemediğiniz için süreç sağlıklı ilerlemeyebilir.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Tedavi sonrasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Ağız Bakımı: Ameliyat sonrasında doğru diş macunu seçimi önemlidir. Ameliyattan en az bir hafta sonra hasta ağız bakımına başlamalı ve düzenli olarak devam etmelidir. Dişler, çürük oluşumunu önleyecek diş macunları kullanılarak fırçalanmalıdır. Bu, iyileşme sürecinin hızlanmasına yardımcı olacaktır.

Düzenli Kontroller: Düzenli hekim kontrolüne gidilmelidir.

Beslenme: İyileşme sürecinde çok sıcak veya çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalıdır.

Sigara ve Alkol: Sigara ve alkol tüketimi, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebileceğinden, mümkünse bu alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

Diş eti estetiği, hem estetik kaygıları gidermek hem de ağız sağlığını desteklemek amacıyla uygulanan etkili bir tedavi yöntemidir. Uygun hastalar için başarılı sonuçlar sunan bu tedavi, deneyimli diş hekimleri tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrollerinizi aksatmayın.