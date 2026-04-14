“Dijitalleşme, şeffaflık ve liyakat bu ülkenin kurtuluş anahtarıdır.”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Kıbrıs Postası TV’de Ulaş Barış’ın hazırlayıp sunduğu programa konuk oldu.

Yaklaşık 23 yıldır TDP içerisinde aktif görev aldığını belirten Ekinci, hem parti geçmişine hem de ülkenin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ekinci, TDP’nin meclis dışında kaldığı son yıllarda ülkenin ciddi bir gerileme yaşadığını savundu.

“Her geçen gün daha kötüye giden bir yönetim anlayışı var. Yolsuzluklar, rüşvet iddiaları, sahte diploma skandalları ve hayat pahalılığı artık halkı sokağa dökecek noktaya getirdi” diyen Ekinci, TDP’nin bu süreçte politik üretmeye devam ettiğini vurguladı.

“Yarın seçim olsa hazırız” ifadelerini kullanan Ekinci, partinin ülke yönetimine talip olduğunu söyledi.

“Siber saldırı basının hafızasını silmeye yöneliktir”

Son dönemde medya kuruluşlarına yönelik siber saldırılara da değinen Ekinci, bunun sıradan bir teknik sorun olmadığını belirtti.

“Bu sadece sosyal medya hesaplarının kapanması değildir. Bu, Kıbrıs Türk basınının dijital hafızasının silinmesi riskidir” diyen Ekinci, saldırının organize olduğunu savundu.

Saldırının ciddi bir maliyetle gerçekleştirildiğini öne süren Ekinci, Meta sistemlerindeki açıkların kullanıldığını ve sürecin yurt dışı bağlantılı olabileceğini ifade etti.

“Dijital olarak yok sayılıyoruz”

Ekinci, Kuzey Kıbrıs’ın dijital alanda tanınmamasının büyük bir zafiyet yarattığını söyledi.

“ISO ülke kodu başvurusu bile yapmadık. Bu yüzden dijital dünyada başkalarının tanımladığı bir yer haline geliyoruz” diyen Ekinci, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir “dijital diplomasi birimi” kurulması gerektiğini belirtti.

“Gençler siyasetten uzak değil, dışlanıyor”

Siyasetin gençleşmesi gerektiğini belirten Ekinci, gençlerin sistemin dışında bırakıldığını söyledi.

“Gençler siyasetten uzak değil. Onlara alan açılmıyor” ifadelerini kullanan Ekinci, veri odaklı ve liyakat temelli siyasetin önemine dikkat çekti.

“Ekonomi yanlış modelle yönetiliyor”

Ekinci, ülkedeki ekonomik yapının sürdürülebilir olmadığını belirterek, devletin yönlendirici rolünü kaybettiğini savundu.

“Kaynak yaratmak yerine dar çıkar ilişkileriyle uğraşıyoruz. Bu yüzden ilerleyemiyoruz” diyen Ekinci, sosyal devlet politikalarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Dijitalleşme şeffaflığın anahtarıdır”

Ekinci, dijitalleşmenin sadece teknolojik değil, aynı zamanda yönetsel bir dönüşüm olduğunu belirtti.

“Şeffaflık dijitalleşmeyle sağlanır. Ekonomik kayıplar ancak sistem kurularak önlenir” dedi.

“Bu hükümet artık güven vermiyor”

Hükümete yönelik en sert eleştirisini ise meşruiyet üzerinden yapan Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hükümet meşruiyetini kaybetmiştir. Artık hiçbir kararına güven yoktur.”

Ekinci, seçim çağrısını da net bir şekilde dile getirerek,

“Bu erken seçim değil, gecikmiş seçimdir” dedi.

“Bu ülkenin anahtarı: dijitalleşme, liyakat, şeffaflık”

Ekinci, konuşmasının sonunda ülkenin çıkış yolunu üç kavramla özetledi:

“Dijitalleşme, şeffaflık ve liyakat bu ülkenin kurtuluş anahtarıdır.”