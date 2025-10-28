“Dijital Tehditler ve İnsan Faktörü: AB Politikalarından Günlük Hayata” paneli yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi, Avrupa Siber Güvenlik Farkındalık Ayı kapsamında Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası iş birliğiyle “Dijital Tehditler ve İnsan Faktörü: AB Politikalarından Günlük Hayata” başlıklı panel düzenledi.

AB Bilgi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, AB tarafından desteklenen panelde, dijital güvenlik alanındaki güncel gelişmeler ve dijital dünyada karşılaşılan risklerin günlük yaşama etkileri bağlamında AB politikaları ele alındı.

Etkinlik, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İletişimden Sorumlu Program Müdürü Deniz Birinci ve Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Esat Gürhan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmalarda, dijital ortamda artan tehditler ile hem bireysel hem de kurumsal düzeyde alınması gereken önlemlere değinildi.

Moderatörlüğünü akademisyen Huri Yontucu’nun üstlendiği panelde, Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü’nden (IFSH) Araştırmacı Dr. Mateusz Labuz, Bilgi ve Siber Güvenlik Uzmanı Prof. Dr. Arif Sarı ile Klinik Psikolog ve Araştırmacı Ayşe Reyhan Boğar sunum yaptı.

Katılımcıların, dijital ortamda artan tehditler ile bu tehditlerin psikolojik, teknik ve politik boyutlarını tartıştığı etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.