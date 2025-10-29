"Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin"
UBP Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya eleştirilerde bulundu.
UBP Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya eleştirilerde bulundu.
Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arıklı'nın dünkü Meclis toplantısında “biz yapamayız , bilmiyoruz” sözlerinin sadece kendini bağladığını belirtti, "Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin" dedi.
Küçük'ün paylaşımı şöyle:
Sn.Erhan Arıklı ifadenizi düzeltin!!!
Ülkemizin her alanında liyakat sahibi ve tecrübe sahibi bir birinden değerli kişiler yeterlidir. Dünkü kürsü konuşmasında Sn. Erhan Arıklı’nın “biz yapamayız , bilmiyoruz” ifadeleri sadece kendini bağlar. Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin. Kimse kendi yetersizliğini herkesin yetersizliği - bilgisizliği şeklinde yorumlama hakkına sahip değildir. Sn. Erhan Arıklı’yı bu ifadesini geri alıp düzeltmeye davet ediyorum.