UBP Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin küçük ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'ya eleştirilerde bulundu.

Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Arıklı'nın dünkü Meclis toplantısında “biz yapamayız , bilmiyoruz” sözlerinin sadece kendini bağladığını belirtti, "Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin" dedi.

Küçük'ün paylaşımı şöyle:

Sn.Erhan Arıklı ifadenizi düzeltin!!!

Ülkemizin her alanında liyakat sahibi ve tecrübe sahibi bir birinden değerli kişiler yeterlidir. Dünkü kürsü konuşmasında Sn. Erhan Arıklı’nın “biz yapamayız , bilmiyoruz” ifadeleri sadece kendini bağlar. Devlet yönetiyorsan önce halkına güveneceksin. Kimse kendi yetersizliğini herkesin yetersizliği - bilgisizliği şeklinde yorumlama hakkına sahip değildir. Sn. Erhan Arıklı’yı bu ifadesini geri alıp düzeltmeye davet ediyorum.