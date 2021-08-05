450 senede bir ‘vatan evladı’ doğmadı !

Hepimiz Türküz, türkü çağırırız.

“Sizi gidi bölücüler!”

Ver coşkuyu damardan…

“Vay hainler!”

Mehter Marşı gelsin fondan!

İki duble rakı, ortaya “vatan millet” sosu, üstüne de kleftiko!..

Memleketin içine etmek için ayaküstü çömelerek alaturka!

* * *

Hepsini yuttuk.

Peki şu gerçek değişti mi?

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarihinde Kıbrıs’ta doğmuş en üst komutan yoktur!

1571’den başlayarak ecdadına göndermeyle kahramanlık nutukları atılsa da bu hakikatin üzeri örtülemiyor.

Pardon (!)

Bu coğrafya 450 senede Güvenlik Kuvvetleri’ne komutanlık yapacak tek bir “vatan evladı” doğuramadı mı?

Torununun torunu da mı çıkmadı acaba?

Niçin bu ordunun en tepesinde soyunda sopunda Kıbrıs adası doğumlu kimse olmadı?

Ne komutan!

Ne Kurmay Başkanı!

Ne Alay Komutanı!

Dört yüz elli senelik gelenekten tek kişi gelmedi.

Niye?

Öfkenin sebebi bu sorunun yanıtında gizli olmasın sakın!



* * *

“Suçluluk Psikolojisi” diyor uzmanlar ve meseleyi biraz da bilim insanlarına emanet etmek gerekiyor herhalde…

Ama örneğin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yasasında, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve kilit personeli Türk asıllı yurttaşlardan seçilerek atanır” maddesi var.

Unutmadan!

Kıbrıslı Türkler en fazla Albay olurdu geçmişte…

GKK’nin tepesindeki komutan da Tuğgeneral atanırdı…

Ne zaman “rütbe yükseltildi” bilir misiniz?

Kıbrıslı Türk bir subay ilk kez Tuğgeneralliğe geldiğinde!

Komutan Tümgeneral oldu (!)

Yine Türkiye’den atandı (!)

Tören paşası bir komutanımız oldu yıllarca…

Şimdiki Cumhurbaşkanı gibi!

* * *

Bir de her meseleyi Osmanlı’ya göndererek Kıbrıs’ı “Türkleştirme” hırsına iki çift laf edelim.

Osmanlı sadrazamlarına bakınca kaçının devşirme olduğunu hesaplamaya tarihçilerin parmak hesabı yetmiyor.

Gürcü’den Çerkez’e, Rus’dan Hırvat’a, Sırp’tan Bulgar’a yok yok!

İyi ki öyle!

Tek kalıptan çıkınca “kütük” oluyorsun çünkü “insan” değil!

Burası Kıbrıs!

Ne Türkiye…

Ne de Yunanistan!

Vazgeçiniz Kıbrıs’ta Kıbrıs’ı yok sayma huyunuzdan… Böylesi “dayatmacı” ve “düşmanlaştırıcı” politikalar karşısında toplum Kıbrıslı kimliğine çok daha fazla sarılıyor çünkü…

GKK’da ‘atama’ sancısı