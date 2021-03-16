"Devlet 2018 borcunu TÜRK-SAT'a ödeyecek"
Hükümetin 2018'den bugüne TÜRK-SAT'a olan borçları nedeniyle yerel TV kanallarının uydudan çıkarılması sorunu kısmen aşıldı.
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Hükümetin 2018'den bugüne TÜRK-SAT'a olan borçları nedeniyle yerel TV kanallarının uydudan çıkarılması sorunu kısmen aşıldı.
Başbakan Ersan Saner 2018 yılına ait ödemenin bugün Maliye'den Başbakanlık’a aktarılacağını ve TÜRK-SAT’a ödeme yapılacağını açıkladı.
Saner, 2018 yılına ilişkin ödemenin 254 bin dolar olduğunu da ifade etti.
Türk-Sat, Kıbrıs'tan yayın yapan özel televizyon kanalarını geçtiğimiz hafta uydudan çıkarılacağını bildirmişti. Kararın, KKTC devletinin "borcu" nedeniyle alındığı ve BRT Müdürlüğü tarafından televizyonlara bildirildiği ortaya çıkmıştı.
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Etiketler : ERSAN SANER, TURK-SAT