"Devlet 2018 borcunu TÜRK-SAT'a ödeyecek"

Hükümetin 2018'den bugüne TÜRK-SAT'a olan borçları nedeniyle yerel TV kanallarının uydudan çıkarılması sorunu kısmen aşıldı.

Başbakan Ersan Saner 2018 yılına ait ödemenin bugün Maliye'den Başbakanlık’a aktarılacağını ve TÜRK-SAT’a ödeme yapılacağını açıkladı.

Saner, 2018 yılına ilişkin ödemenin 254 bin dolar olduğunu da ifade etti.

Türk-Sat, Kıbrıs'tan yayın yapan özel televizyon kanalarını geçtiğimiz hafta uydudan çıkarılacağını bildirmişti. Kararın, KKTC devletinin "borcu" nedeniyle alındığı ve BRT Müdürlüğü tarafından televizyonlara bildirildiği ortaya çıkmıştı.