Derya: “Bu tasarı kimin talimatı? Siz ‘millet’ vekili değil, kara para vekilisiniz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’na ilişkin yaptığı konuşmada hükümete mensup vekillere yüklendi, “Bu tasarı kimin talimatı? Siz ‘millet’ vekili değil, kara para vekilisiniz” dedi.

Derya, söz konusu yasa ile Kıbrıs’ın kuzeyinin “kara para aklama cennetine” dönüştürüldüğünü söyleyerek, “Bu yasalar halk için değil, kara para baronlarının talimatlarıyla hazırlanıyor. Siz milletvekili değil, kara para vekilisiniz” dedi.

Doğuş Derya, “Murad ettiğiniz o yüce amaçların ne olduğu halk sizin ağzınızdan duysun aksi halde size bu düzenlemeleri yapmak için rica, komisyon ve benzeri üzerinden gelen şirketlerle işbirliği içinde olduğunuz ithamında bulunuyorum. Bunların yanlış olduğunu buyurun siz açıklayın” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede sanki kumarhane ve kumarhaneler üzerine bina edilmiş turizm çok normalmiş gibi bir algı yaratılıyor” diyen Derya, “Geçtiğimiz haftalarda itibari para adı altında kara para aklamayla ilgili yasa geçirmeye çalışan hükümetin yeni gündemi bu yasa tasarısı” ifadelerini kullandı.

Susurluk skandalı ve Türkiye’deki derin devletin, KKTC’ye uzanan ‘kara para aklama serüveni’

Derya, Türkiye'deki Susurluk skandalı ve Fikri Sağlar’ın 1997 yılında TBMM’de yaptığı konuşmayı hatırlatarak, o dönemde nasıl kumarhanelerin kara para aklama aracı olarak kullanıldığını örneklerle aktardı. Bu yöntemlerin yıllar içinde Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine taşındığını şöyle aktardı:

“1996’da Susurluk’ta bir kazayla beraber ortaya çıkan skandal sonrasında TBMM’de, yasadışı örgütlerin devletle olan bağlantıları ile Susurluk’ta meydana gelen kaza olayının arasındaki ilişkilerin aydınlığa kavuşturulması amacıyla kurulan meclis araştırma komisyonu var. Bu araştırma komisyonunun 1 yıllık çalışma sonucunda hazırladığı bir rapor var. Bu raporun dışında bırakılan birçok konu olduğu için dönemin CHP milletvekillerinden Fikri Sağlar Bey 25 Mayıs 1997’de TBMM’de bir konuşma yapmış, daha sonra Kutlu Adalı cinayetinin araştırılmasıyla ilgili KKTC Meclisinde kurulan araştırma komisyonuna davet edilerek bizim komitemize çeşitli bilgiler vermiştir. Fikri Sağlar Bey’in konuşmada ne söylediğini merak ederseniz, tutanakları alıp okuyabilirsiniz.”

Derya, konuşmasında aklama süreçlerinin nasıl gerçekleştiğini de, kronolojik olarak aktardı:

“Fikri Sağlar Bey diyor ki; 1980’lerin başından itibaren Afganistan’dan Pakistan’a, oradan Türkiye’ye ve AB’ye uzanan bir yol çerçevesinde bir narkotik ticareti yapılıyor. Ve bu narkotik ticareti üzerinden biriken kara paranın, paralel yapı olan derin devlet tarafından aklanması kolay olmadığı için, bu kara parayı aklamak üzere önce Türkiye’de otobüs şirketleri kuruluyor. 1980’li yılların ortasında. Çünkü o dönemde otobüs şirketlerinden gelen paraların menşei sorgulanmıyor. Daha sonra kara parayı aklamak için Türkiye’de kumarhaneler yasasını geçiriyorlar. Kumarhanede para aklamanın yolu; bavulla gidiyor 10 bin dolarlık oyun oynuyor, 9 bin dolarını kaybetmiş gibi görünüyor, geriye kalan 9 bin doların binini kumarhane alıyor, 8 bini ilgili kişinin yurtdışındaki hesabına yatırılıyor. Daha sonra Tansu Çiller döneminde, külçe altının menşei sorgulanmadığı için altın borsası kuruluyor ve paralar bunun üzerinden aklanmaya çalışılıyor. Fakat Türkiye uluslararası hukuk içerisinde bir devlet. Uluslararası denetim mekanizmalarının içinde. Bu paraları en kolay aklamanın yolu, uluslararası hukuk dışında olan KKTC’ye önce offshore banaklar üzerinden aktarmak. Daha sonra da Refah Yol Hükümeti döneminde kurulan kumarhaneler üzerinden aklamak.”

“Hükümetin niyeti daha fazla kara para aklamak mı?”

“Biz 30 yıldan beridir, kumarhaneler üzerinden kara para cenneti haline getirildik” diyen Derya, “Bu hükümetin şu anda yapmaya çalıştığı kumar baronlarının sayısını arttırarak uluslararası hukukun dışında kalan bu ülkede daha fazla kara para aklamak mı?” diye sordu.

“Kara para aklayanların taleplerini mi yerine getirmeye çalışıyorsunuz Sayın Ataoğlu?”

Derya, “Bunların suç teşkil ettiği ve uluslararası denetim kuruluşları ile koordineli şekilde Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kaynaklı işbirliği yapamadığımız bir yerde kumarhane sayısını arttırarak kara para aklayanların taleplerini mi yerine getirmeye çalışıyorsunuz Sayın Fikri Ataoğlu?” sorusunu da soran Derya, “Bu kadar küçük bir ülkede 750 yatak kapasiteli otellere ihtiyaç duymadığımız bir gerçek. Kıyılarımızı hali hazırda peşkeş çekerek vermiş olduğunuz çok büyük otellerin kapalı devre çalışan ve dışardaki esnafa hiçbir faydası olmayan otellerin ekonomiye katkısı olmadığı rotada. Biz narkotik, insan ticareti ve kara para aklayan bir yer olarak mı anılmak istiyoruz dünyada?” şeklinde konuştu.

“Size bu yasal düzenlemelerle ilgili talepte bulunanlar kimlerdir?”

UBP – YDP – DP Hükümeti’ne yönelik, “Size bu yasal düzenlemeleri yapmakla ilgili talepte bulunanlar kimlerdir? Bu hükümet kendi kendine mi karar veriyor da bu düzenlemeleri yapıyor?” sorularını soran Derya, “Çünkü alelacele genel kurul günlerinde komite toplantısı alıp ‘aman meclis kapanmadan bu yasayı geçirelim’ paniğinin arkasında muhtemelen birilerinin talepleri var diye düşünüyorum” dedi.

“Kara parayı çitileye çitileye yıkamak dışında başka hiçbir şeye hizmet etmeyen bu düzenlemeleri neden yapıyorsunuz?”

UBP – YDP – DP Hükümeti’nin, geçtiğimiz yıl casinolardan alınan vergileri indirdiğini, ancak “okulları tamir edeceğiz” iddiasıyla yurttaşın mevduatından yaptığı kesintileri, yurttaşa yansıtmadığını anımsatan Derya, “Kamu menfaatiyle ilgili hiçbir adım atmayıp kumar baronlarını besleyen düzenlemeleri bu meclisin gündeminde taşıyarak hiçbir şekilde halkın faydasına olmayan küçük bir zümreyi zengin etme veya onarlın kara parasını çamaşır makinesinde çitileye çitileye yıkmak dışında başka hiçbir işe yaramayan bu düzenlemeleri neden yapsınlar?” sorusunu sordu.

“Siz milletvekili değil, şirket vekilsiniz. Aslında kara para vekilisiniz”

Derya, hükümete mensup vekillere seslenerek, “Siz milletvekili değil, şirket vekilsiniz. Aslında kara para vekilisiniz. Siz vekil ya da bakan değil, çamaşır makinelerisiniz. Burada açıkça ithamda bulunuyorum, bu yasal düzenlemeye niye ihtiyaç duyulduğu soru formatında da soruyorum ki burada bakan koltuğunu işgal eden Fikri Ataoğlu ve Özdemir Berova çıkıp konuşsunlar” dedi.

“Bu düzenlemeleri yapmak için şirketlerle işbirliği içinde olduğunuz ithamında bulunuyorum”

Doğuş Derya, “Murad ettiğiniz o yüce amaçların ne olduğu halk sizin ağzınızdan duysun aksi halde size bu düzenlemeleri yapmak için rica, komisyon ve benzeri üzerinden gelen şirketlerle işbirliği içinde olduğunuz ithamında bulunuyorum. Bunların yanlış olduğunu buyurun siz açıklayın” şeklinde konuştu.