Deniz: Euro’ya karşı çıkanlar, ülkeyi fakirleşmeye taşıyor

Ekonomist, CTP Milletvekili adayı Derviş Kemal Deniz, stabil para birimi temelinde muhasebeye geçiş önerisine yönelik tepkilerin, yasal ya da ekonomik bir düşünceye dayanmadığını söyledi.

Deniz, “Euro’ya geçiş” tartışmalarını yorumladı, buna karşı çıkanların, gerek yurt içi gerekse de yurt dışında tasarruf ve yatırımlarda yabancı para birimlerini tercih ettiklerini belirtti.

Binlerce insanın Euroya geçişi hayat standartlarını yükseltmek gördüğünü belirten ekonomist Derviş Kemal Deniz, “Meselenin bilimsel ortamda verilere ve yasal uygulamalara dayalı olarak anlatılması şarttır, bu da hükümet edeceklerin görevidir” dedi.



Deniz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“KKTC’de başta stable para birimine geçme ve diğer ekonomik konularda yaşanan akıl tutulması halkın önemli bir kesimini etkisi altına almaktadır.

Ancak stable para birimine yani Euroya geçişi bir muhasebe biriminin stable paraya endekslenmesi olarak belirlenmesi bile bugün halkın büyük bir çoğunluğunun yaşadığı sıkıntıların aşılmasında önemli bir rol oynayacağı çok açıkça görülebilmelidir.

Muhasebe kayıtlarının stable para biriminde tutulması ve bunun devlet ve özel sektörde uygulanması bugün birçok kişiye ütopik gibi görünse de ülke gerçekleri bunun tersini söylemektedir.

KKTC’de günlük yaşam stable para birimleri üzerinden yürütülmektedir.

Gelirleri stable para birimine endeksleme sadece özel sektördeki işletme ve şahısların bir icraatı değildir.

KKTC devleti de gelirlerinin önemli bir kısmını stable para birimine endekslemiştir.

Ayrıca bazı yasalarla işletmelerin muhasebe kayıtlarının stable para biriminde tutulması belirlenmiştir.

Serbest Limanda faaliyet gösteren şirketler Serbest Liman Yasası altında hesaplarını döviz cinsinde tutmakta ve banka hesaplarını da döviz olarak açmak zorundadır.

Uluslararası İşletme Şirketleri de Yasa altında hesaplarını döviz cinsinde tutmakta ve banka hesaplarını da döviz olarak açmak zorundadır.

Emlak sektörü stable para birimine geçmiştir.

Kiralar stable para birimi olarak belirlenmektedir.

Devletin aldığı bazı harç ve lisans ücretleri Yasalarda stable para birimine endekslenmiştir.

Araç satışları stable para birimine endekslenmiştir.

Bu durumun dışında kalan esnafın ve iş adamının bir kısmının geliri ve başta devlet çalışanları olarak sabit maaş alanlardır.

Yani bu kişi ve işletmeler her döviz krizinde etkilenenlerdir.

Bu yapılamaz deyip sadece hamasi söylemlerde bulunalar, gerçeklerin çok uzağında daha da fakirleşen bir KKTC’ye yol alıyorlar.”