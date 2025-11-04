"Demirtaş'ın tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır"

Türkiye'de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs'ın kuzeyindeki seçimlere karşı tutum farklılıkları ve 29 Ekim resepsiyonuna katılmayışı sonrası yükselen "Cumhur İttifakı'nda çatlak" iddialarının ardından ilk kez konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Halkımızın nabzını uttuk kafalarda biriken soru işaretlerini gidermek için gayret bizden Tevfik Allahtan anlayışıyla hareket ettik" dedi, "Biz her haneye huzur ve bereket penceresini açacağız... Biz Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakıyız" sözlerini ekledi.

Bahçeli konuşmasında Cumhur ittifakında kriz olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

29 Ekim'de Anıtkabir törenine gitmeyişinin özel bir sebepten kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Bahçeli, "törene gitmeyince resepsiyona gitmenin de bir protesto gibi algılanabileceğini" ifade etti, "Cumhur ittifakı yoluna devam edecek" dedi.

Bahçeli'ye grup toplantısının ardından Selahattin Demirtaş'la ilgili AİHM kararı soruldu.

"Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır" diyen Bahçeli, "Tahliyesi Türkiye için hayırlı olacaktır" sözlerini ekledi.