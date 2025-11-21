“DAÜ’ye verilen devlet katkısını tehdit aracına dönüştürdü”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Meclis komitesinde bugün görüşülecek DAÜ bütçesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Basın açıklaması sırasında konuşan DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Ercan Hoşkara, devlet üniversitesini bir partinin malı olarak gören bir anlayışla verimliliğin sağlanması mümkün olmadığına dikkat çekti.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun DAÜ’ye verilen devlet katkısını tehdit aracına dönüştürdüğünü vurgulayan Hoşkara, “Hukuku yok sayıyorlar. Çavuşoğlu’nun benzer bir tavrı da başörtüsü konusunda olmuştu.” dedi.

Hoşkara, “Liyakat, liyakat, liyakat’ dediğimiz bu dönemde 74 kişilik idari yönetici pozisyonunun 70’i vekaleten görev yapan kişilerden oluşuyor.” ifadelerini kullandı.

DAÜ’yü mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için 4 Nisan 2024’te DAÜ Yönetimi ve hükümet arasında bir protokol imzalandığını hatırlatan Hoşkara, “Hükümetin 2025 yılında taahhüt ettiği ve bütçeye koyduğu kaynağın 2026 yılı bütçesinde, öngörülen hayat pahalılığının yüzde 40 olduğu bir ortamda hiç artırılmadığını görüyoruz.” diye konuştu.

Bugün gelinen noktada gelirler ayağında başarı sağlanamadığını, giderler ayağında ise özellikle akademik personelin maaşları noktasında istenilen hedefe ulaşıldığını belirten Hoşkara, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Hayat pahalılığının yüzde 40 olarak öngörüldüğü bu ortamda akademik personel giderleri yüzde 19 artış öngörüsüyle bütçeye koyuldu. 2025 yılı gerçekleşme rakamlarda da bu tasarrufu görüyoruz. Eğer protokol hedefleri açısından yapılması gereken işler yapılmasaydı bugün 3,1 milyar olan personel giderleri, 4,5 milyar olacaktı. Neredeyse yüzde 33 oranında bir gider azaltması yapıldı. Süreci ciddi bir şekilde yürütebilsek 2028 yılına gelindiğinde giderleri yüzde 50 oranında azaltabileceğiz. Bu sadece giderleri azaltarak sürdürülebilecek bir iş değil. Bu işin öğrenci gelirleri ayağı var. Bu makası kapatmak istiyorsak eğer öğrenci gelirlerinde de hayat pahalılığının altına düşülmemesi gerekiyor.”

DAÜ-SEN Başkanı Doç. Dr. Hoşkara, gelirlerin reel olarak azalmasının önlenmesi gerektiğine işaret ederek, “DAÜ bu yıl 3 buçuk milyara yakın burs öngörüyor. Yani personel giderlerinden fazla burs veriliyor. Bunu daha çok öğrenci çekebilmek için yapıyorlar. Eğitimi gerçek amacından uzaklaştıran ve ticarete döndüren bu anlayışa DAÜ de teslim oluyor. Sendika olarak bu konuda uyarılarımızı yaptık.” açıklamasında bulundu.

Yabancı uyruklu öğrencilerden alınan ücretin yüksek burslarla 3 bin dolara kadar düşürüldüğüne vurgu yapan Hoşkara, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“KKTC yurttaşı öğrenciler ise 7-8 bin dolar civarında ücret ödemek zorunda kalıyor. Acentelere ülkeye getirdikleri öğrenci başına yaklaşık 1000 dolar komisyon ücreti veriliyor. Bu tablo bize gelirler ayağında oluşan başarısız tabloyu gösteriyor. Protokol hedeflerine ulaşılmasını denetlemekle yükümlü ve başkanının da Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu olduğu komisyon, defalarca yaptığımız uyarılar dikkate almadı. Çavuşoğlu, bu verimsiz ve gelirler ayağını ciddi anlamda sekteye uğratacak yaklaşıma sessiz kaldı, müdahale de etmedi. “