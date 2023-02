DAÜ'de eğitim 1 Mart'ta başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde kayıtlar 27-28 Şubat'ta, dersler ise 1 Mart'ta başlıyor. Deprem bölgesindeki öğrenciler için ise ders kayıt ve onay işlemleri 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

DAÜ senatosunun altığı kararlar şöyle:

13 Şubat 2023 tarihinde yapılan Senato Toplantısında 2022-23 Bahar Dönemi için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

2022-23 Bahar Dönemi Akademik takvimi güncellenmiş olup yeni takvime göre 2022-23 Bahar döneminde kayıt ve ders onay işlemleri 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılırken dersler, 1 Mart 2023 tarihinde başlayacaktır.

Ancak, Türkiye’de meydana gelen depremde Ohal bölgesi ilan edilen 10 ilde veya Suriye’de ikamet eden öğrencilerimiz için;

*Ders kayıt ve onay işlemleri 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek. Bu öğrencilerimiz, önceden onay almadan veya başvuru yapmadan 14 Nisan 2023 tarihine kadar ders kayıt ve onay işlemlerini yapabileceklerdir.

*Bu öğrencilerimizden ayrıca, 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam zorunluğu aranmayacaktır.

*Önümüzdeki günlerde KKTC Bakanlar Kurulu, YÖK ve/veya YÖDAK’ın alacağı kararlar doğrultusunda, yeni düzenlemeler olursa tekrardan sizlere duyurulacaktır.

Rektörlük

------

Dear Academic Staff and Students,

Please be advised that the following decisions for the 2022-2023 Academic Year Spring Semester have been taken at a Senate meeting dated 13 February 2023.

The Academic Calendar for the 2022-23 Spring Semester has been updated and according to the new calendar, registration and course approval procedures for the 2022-23 Spring Semester will be carried out on 27 and 28 February 2023. Classes will commence on 1 March 2023.

Additionally, the following decisions have been taken for students residing in 10 provinces declared as State of Emergency zones after the earthquake in Turkey or Syria;

*Course registration and approval procedures will continue until 14 April 2023. Without prior approval or application, these students can carry out their course registration and approval procedures until 14 April 2023.

*No class attendance requirement will be sought for the said students until 14 April 2023.

*Kindly be informed that the future decisions, if any, of the TRNC Council of Ministers, Council of Higher Education and/or the Higher Education Planning, Evaluation, Accreditation and Coordination Council will be communicated to you, accordingly.

Rector's Office